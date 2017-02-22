مؤمل الحياة وتسعينيات العمر تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017 يشير مصطلح «متوقع الحياة» أو «مؤمل العمر» (Life Expectancy) إلى عدد السنوات التي يتوقع، أو يؤمل للمرء أن يحياها، عند ولادته، في بلد ما، خلال فترة زمنية محددة. فعلى سبيل المثال، في الوقت الحالي، يتوقع للإناث اللاتي يولدن في هونج كونج أو اليابان، أن يعشن لفترة تقارب 87 عاماً، بينما يتوقع للإناث اللاتي يولدن في دولة «سوازيلاند» بالجنوب الشرقي للقارة الأفريقية، أن يعشن لفترة تقل قليلاً عن 49 عاماً، حسب إحصائيات الأمم المتحدة. بمعنى أن الفتاة التي ستولد اليوم في هون كونج أو اليابان، يتوقع لها أن تعيش فترة أطول بـ38 عاماً –قرابة الأربعة عقود- من فتاة أخرى ستولد في نفس اليوم في سوازيلاند. وهو ما لا يقتصر فقط على الإناث، بل يشمل الذكور أيضاً، وبنفس الفارق تقريباً. كما لا يقتصر هذا الفارق البيّن على اليابان وسوازيلاند، بل يتكرر بين العديد من الدول مثل إيطاليا وسويسرا، واللتان يتوقع لمن يولد فيهما أن يعيش لأكثر من ثلاثة عقود، مقارنة بمن سيولدون في عدد من الدول الأفريقية، وبأكثر من ربع قرن مقارنة بمن سيولدون في أفغانستان. ويعتبر المتوسط العالمي العام، لمؤمل أعمار أفراد الجنس البشري، والبالغ 67 عاماً حالياً، نقلة مفصلية في تاريخ التطور البيولوجي للإنسان. وهو ما يتضح من حقيقة أن مؤمل عمر الفرد في عصر الإمبراطورية الرومانية، كان يتراوح ما بين 20 إلى 30 عاماً، ليصل في عصور الخلافة الإسلامية المتأخرة إلى أكثر من 35 عاماً فقط. وعلى ما يبدو أن مسيرة هذا التطور البيولوجي –إن صح التعبير- لا تنوي التوقف عن قريب، حسب دراسة نشرت في العدد الأخير من إحدى الدوريات الطبية المرموقة (Lancet) وأجراها علماء «إمبريال كولدج لندن» ببريطانيا، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وخلصت هذه الدراسة، بعد تحليل توقعات أعمار سكان 35 دولة من الدول الصناعية، إلى أن نساء كوريا الجنوبية سيكنَّ أول من يحقق متوسط عمر فوق التسعين عاماً، بحلول عام 2030، وعلى خلفية ارتفاع مؤمل العمر لأفراد الجنس البشري قاطبة، تضيق الهوة الحالية بين متوسط أعمار الإناث والذكور. ويرد الباحثون هذا الإنجاز الكوري الجنوبي إلى عدة عوامل، استفاد منها جميع السكان تقريباً، وبالتساوي بين الإناث والذكور، مثل تحسن نوعية التغذية، وارتفاع مستوى التعليم والثقافة العامة، وتمتع الكوريين بمعدلات إصابة بالسمنة تصنف بين الأقل على المستوى العالمي، مع كفاءة وفاعلية نظام الرعاية الصحية في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة التي تترافق بالشيخوخة، مثل ارتفاع ضغط الدم. وبوجه عام، تعود الزيادة في مؤمل الحياة بين أفراد الجنس البشري إلى عدة أسباب، ربما كان أهمها هو انخفاض الوفيات بسبب الأمراض المعدية نتيجة للثورة الحديثة في التطعيمات الطبية، واكتشاف أنواع وأجيال متعاقبة من المضادات الحيوية، وتطوير نظم الصرف الصحي وتوافر المياه النظيفة الصالحة للشرب. هذا السبب الأخير، احتل في استفتاء شهير تم قبل بضعة أعوام، رأس قائمة أهم الاختراقات الطبية أو الصحية الحديثة على الإطلاق. فعلى النقيض من النظرة الإيجابية التي ترى زيادة متوسط العمر كنجاح بشري بيولوجي، أحياناً ما يصطدم هذا التغير الديموغرافي بنظرة سلبية، حيث يعتقد البعض أن هذا التغير سيؤدي إلى تبعات اقتصادية سلبية، في شكل ازدياد تكاليف الرعاية الصحية التي سيحتاجها هؤلاء المسنون، وغيرها من مصاريف الرعاية الاجتماعية والمالية، ودون مساهمة مماثلة في الناتج الاقتصادي القومي، وبالتحديد ريع الضرائب في الدول التي تقدم لمواطنيها رعاية طبية من خلال نظام صحي مجاني يعتمد في تمويله على أموال دافعي الضرائب. وهو ما سيلقي بعبء أكبر على كاهل القوى العاملة الشابة، ويقلل من قدرتها على إنجاب الأبناء وتنشئتهم، مما سيؤدي إلى تراجع معدلات المواليد، ليدخل المجتمع حينها برمته في دائرة خبيثة من التشيُّخ، أي تراجع المواليد الجدد، والمترافق بزيادة متوسط أعمار الأفراد، وخصوصاً من تخطى منهم العقد السادس.