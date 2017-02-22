ملامح الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017 معضلات أفغانستان.. واستراتيجية التصدي لـ«داعش» إعداد: وائل بدران أفادت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها أمس بأن المشكلات الخطيرة التي تواجهها أفغانستان تمثل رسالة تذكير بأن بريطانيا لا يمكنها الانسحاب من العالم، مشيرةً إلى أن وزير الدفاع البريطاني «مايكل فالون» يستحق الثناء لأنه تحدث بصراحة شديدة عن الوضع في أفغانستان والتداعيات المحتملة هناك بالنسبة لبريطانيا. ونقلت الصحيفة عن «فالون» قوله: «إن أفغانستان تعتبر قاعدة لإرهابيين دوليين يمكنهم أن يسببوا الأذى للبريطانيين، وإن انهيار الدولة الضعيفة هناك يمكن أن يرسل ملايين الشباب الأفغان إلى الغرب في أزمة هجرة أوروبية جديدة يمكن أن تؤثر في نهاية المطاف على بريطانيا». وألمحت الصحيفة إلى أن ما يزيد من بشاعة هذه الصورة في أفغانستان أنها تأتي بعد أكثر من 15 عاماً على إرسال قوات بريطانية إلى هناك عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة. وأفادت بأنه بالنسبة للبعض سيكون ضعف التقدم المحرز في أفغانستان دليلا على أن التدخلات العسكرية الغربية في البلدان الفقيرة وغير المستقرة مصيره الفشل، وربما يتم الاستشهاد بما حدث في العراق ومؤخراً في ليبيا على أنه دليل يؤيد ذلك، بيد أن التدخلات الثلاثة جميعها انطوت على أخطاء، في غياب قيادة سياسية واضحة، وفي بعض الحالات، عانت هذه التدخلات من سوء تخطيط عسكري. وشددت على أن دور بريطانيا في أفغانستان يجب أن يستمر، وأن يتوسع إذا لزم الأمر، حتى إذا كان ذلك يعني مزيداً من الإنفاق على القوات المسلحة البريطانية، مؤكدةً أن العالم مكان خطير، وهكذا كان دائماً، ولم يكن أبداً من شيم بريطانيا أن تهرب أمام المخاطر، لذا يجب أن تتأهب دائماً لمواجهتها. «الإندبندنت» اعتبرت «لينا الخطيب»، رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تشاتام هاوس»، في مقال نشرتها صحيفة «الإندبندنت» أمس، أن زيارة وزير الدفاع الأميركي «جيمس ماتيس» إلى العراق تسلط الضوء على أهمية التعاون العسكري بين الحكومتين الأميركية والعراقية في المعركة ضد تنظيم «داعش»، مع اقتراب نهاية مهلة الثلاثين يوماً التي حددها الرئيس دونالد ترامب لوضع استراتيجية لهزيمة التنظيم الإرهابي. وأوضحت «الخطيب» أن هذا التعاون يحدث بالفعل، إذ يساعد مستشارون عسكريون أميركيون القوات العراقية في معركة استعادة الموصل من «داعش». لكن الخطيب تتوقع أن تزيد استراتيجية «ماتيس» من نطاق هذا التعاون، رغم أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان ذلك يعني إرسال قوات أميركية إضافية إلى العراق، غير أنها ترى أن الدعم الأميركي للحكومة العراقية رغم أهميته وضرورته ليس كافياً. ونوّهت إلى أنه كي يقدم «ماتيس» استراتيجية أكثر تأثيراً مما فعلته الولايات المتحدة أثناء إدارة أوباما، عليه أن يتجاوز الأمور العسكرية، وأن يعتمد على التفكير طويل الأمد. وحذّرت الكاتبة من أن تحرير الأراضي العراقية من التنظيم يبدو ناجحاً على الصعيد العسكري، لكنه يخفي مشكلات عميقة لابد أن يتم التعامل معها للحيلولة دون عودة «داعش» أو أي تنظيم مماثل في المستقبل بسبب وجود مظالم مستمرة. وشددت على أن أبرز هذه المشكلات يرتبط بمسألة من سيسيطر على الأراضي المحررة، لاسيما في المجتمع السني العراقي. «فاينانشيال تايمز» حذّر الكاتب «ديفيد جاردنر» في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس من أن دونالد ترامب يواجه «اختبار واقع» في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن التخلي عن الإجماع الدولي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكون أصعب مما يتصور الرئيس الأميركي. وذكّر الكاتب بأن الإجماع الدولي هو ارتكاز حل الصراع على إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب إسرائيل، على كافة الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، مع تبادل محدود للأراضي، بما يسمح للإسرائيليين بالإبقاء على بعض المستوطنات القريبة من حدود عام 1967. وتابع: «أما حديث ترامب عن بحثه (في حل الدولة وحل الدولتين وتأييده لما سيؤيده الطرفان، وتطلعه إلى اتفاق أكبر بكثير)، فهو أمر يجافي الواقع وينذر بفشله في الاختبار من كافة جوانبه». وأكد «جاردنر» على أن كافة اليهود في إسرائيل والفلسطينيين يعارضون حل الدولة الواحدة، وليس من الصعب معرفة سبب هذه المعارضة؛ إذ يخشى اليهود من قنبلة ديموغرافية موقوتة، يمكن مع انفجارها أن يتفوق عليهم الفلسطينيون عدداً، ومن جانبهم لن يختار الفلسطينيون مثل هذا الحل ما لم يمنحهم حقوقاً متساوية مع الإسرائيليين، بما في ذلك حق التصويت، وهذا لن يحدث، بحسب «جاردنر». «الجارديان» وصفت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها أمس الأول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه ينطوي على كثير من الشكوك، لاسيما في ظل تخليها عن الوصول إلى أكبر سوق في العالم، والتدفق الحر لبضائعها عبر الحدود الأوروبية. وأشارت إلى أنها ستضحي بتلقي تدفقات واسعة النطاق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمعرفة التي تنتج عن مثل هذه الصفقات. وأوضحت الصحيفة أن من بين الأشياء الأخرى التي ستفقدها بريطانيا بخروجها حرية تنقل العمالة الأجنبية الماهرة وغير الماهرة التي تجني ثمارها وتشغل جامعاتها.