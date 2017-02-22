ماذا يعني «حل الدولة الواحدة»؟ تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017 أضحى من الشائع على نحو متزايد خلال السنوات القليلة الماضية سماع إسرائيليين وفلسطينيين على حد سواء يقولون إن «حل الدولتين» مات وإن الوقت حان لمناقشة «حل الدولة الواحدة». وقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه النزعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما قال إنه ينظر إلى «حل الدولتين وحل الدولة الواحدة» وإنه يظل منفتحاً على أي خيار يرضي الطرفين. لكن «حل الدولة الواحدة» يعني شيئاً مختلفاً كلياً بالنسبة لكل واحد من الطرفين. ولئن كانت السنوات الطويلة من التفاوض والنقاش قد حددت الملامح العامة لحل الدولتين، فإن تلك الأرضية المشتركة غير موجودة عندما يتحدث الناس عن خيارات حل الدولة الواحدة. ووفق هذا التصور، فإن كل المواطنين يستطيعون التنقل بحرية عبر الدولة وعبر حدود الفيدرالية؛ وربما يسمح للجميع بالعيش أينما أرادوا. لكن هذه النسخة من «إسرائيل-فلسطين» لن تكون لها بالضرورة أغلبية يهودية. فالفلسطينيون يدركون أن الإسرائيليين يخشون أن تصبح السيطرة على دولة واحدة من نصيب أغلبية فلسطينية، وهو ما سيجعل منهم أقلية. والحل في هذه الحالة سيكون دستوراً يضمن استمرار وجود الفيدرالية حتى مع تغير التركيبة الديمغرافية، بحيث يحافظ الطرف الإسرائيلي على طابعه اليهودي في جميع الأحوال. لكن ماذا لو خلقت حركت السكان أغلبية فلسطينية حتى داخل الجانب الإسرائيلي من الفيدرالية؟ ربما يمكن التغلب على هذه المشكلة عبر جعل الفيدرالية افتراضية بدلا من أن تكون جغرافية، أو حتى من خلال تقييد عدد السكان الذين يمكنهم العيش في أي جزء. كما أن الفلسطينيين الواقعيين يدركون أنه حتى من أجل بحث إمكانية مثل هذا الاتفاق، سيتعين على الإسرائيليين الاحتفاظ بأمور مثل: «قانون العودة»، الذي يمنح كل يهودي حق الهجرة إلى فلسطين. غير أنه سيتعين أن يقابل ذلك تأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم. وفيما يتعلق بالدفاع، فإن الأشياء تصبح صعبة ومعقدة. فالفلسطينيون الذين أعرفهم مستعدون لبحث إمكانية الموافقة على دولة واحدة يحتفظ فيها الإسرائيليون بسيطرة دائمة على الجيش والشرطة. وبعضهم قد يكون مستعداً للسماح بأن تكون الحدود الخارجية تحت سيطرة إسرائيل. لكن الهدف بعيد المدى بالنسبة للفلسطينيين هو سيادة حقيقية مشتركة، ما سيقتضي قيادة عسكرية موحدة. وينظر معظم أنصار فكرة الدولة الواحدة من الإسرائيليين إلى العالم بشكل مختلف؛ فاليمينيون الذين يؤيدون هذا الحل لا يتصورون وجود أي كيان فلسطيني، بل مجرد حكومة محلية في المناطق الفلسطينية. أما الإسرائيليون اليساريون المؤمنون بفكرة الدولة الواحدة، فيتصورون بلداً فيدرالياً متحداً، لكن على أن تستمر إسرائيل في السيطرة على الجيش والشرطة (ناهيك عن الترسانة النووية). كما أن معظم الإسرائيليين المؤيدين لفكرة الدولة الواحدة غير مستعدين لتصور إسرائيل دولة غير يهودية؛ فهدف الصهيونية، في نهاية المطاف، هو إنشاء وطن ذي أغلبية يهودية. والسيادة اليهودية، بالنسبة لهم، يجب أن تتغلب على السيادة الفلسطينية رمزياً وعملياً. والواقع أن الإسرائيليين يدركون أن الفلسطينيين قد يفوقون الإسرائيليين عددياً ذات يوم. والإسرائيليون الديمقراطيون الليبراليون المؤمنون بحل الدولة الواحدة يرغبون في استخدامه لضمان بقاء إسرائيل ديمقراطية ويهودية. وباختصار، كلتا وجهتي النظر حول حل الدول الواحدة تقومان على حلم بتخلي الطرف الآخر عن شيء لطالما اعتبره أساسياً للتعايش السلمي: فالفلسطينيون يأملون أن يتخلى الإسرائيليون عن السيادة اليهودية الكاملة، والإسرائيليون يأملون أن يتخلى الفلسطينيون عن هدف تقرير المصير دون قيد أو شرط. والفكرة ليست استحالة هذين الحلمين، بل هي أن كلا منهما أبعد عن الواقع الحالي مما تتصوره رؤية حل الدولتين القديمة. وإذا كانت إعادة تصور الحل ستساعد على حل المشكلة، فلا أحد سيعارض ذلك. لكن قبل الإفراط في الحماس، ينبغي على إدارة ترامب أن تدرك حجم الهوة الواسعة بين الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية للدولة الواحدة، وأن تتذكر أن الوضع في الشرق الأوسط مرشح دائماً للتدهور. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»