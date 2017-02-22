إيران.. وثورة «الجزائر الشّعبيّة» تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017 بعد التدّخل الإيراني في سوريا والعراق، وتحديداً في السنوات الثلاث الأخيرة، وما صاحب ذلك من مدٍّ مذهبي أدّى في بعض الحالات إلى تصادم وتدخل من الدولة الجزائرية، تغيّرت مواقف الجزائريين تجاهها لدرجة الاختلاف معها في مرحلة أولى، ثم النّقد العلني في مرحلة ثانية، وبعدها الهجوم المباشر في مرحلة ثالثة، الأمر الذي أدّى إلى نوع من الصِّراع المذهبي خاصة من جماعات التيار السلفي، الآخذة في الزيادة والانتشار. وعلى خلفيّة ذلك لم تعد المرجعيّة لموقف عامة الشعب الجزائري من إيران بعد نشاطها المكثف، والتفاعل معه إلى درجة الجمع بين السياسي والمذهبي قائمة على الطَّرح السياسي الذي تتبنّاه الدولة الجزائرية سواء على صعيد المواقف السياسية الخاصة بالوضع العربي العام، أو تلك الأخرى ذات البعد الدولي، وحلّ بدلاً عنها نوع من المساءلة بشقّيها السياسي والعقائدي، خاصة بعد أن كشفت أحزاب جزائرية ذات برامج وأطروحات دينية عن موقفها الرافض لإيران لجهة وجودها وتدخلها في الساحات العربية في كل من: العراق، وسوريا، واليمن. مهما يكن، فإن الموقف من الفعل الإيراني في المنطقة، لم يعد محلّ إجماع أو شبه إجماع في الجزائر كما كان في السابق، وهناك يُمْكن للمراقب داخلياً أن يرى ذلك بوضوح من خلال ثلاث حالات، أولها: محاربة الأحزاب الدينية الجزائرية لحركة المد الشيعي، حيث نأت بنفسها عن التعامل مع إيران طبقاً لعلاقتها مع دول الخليج من جهة، وخوفها على شعبيَّتها وتأثير ذلك على نتائج الانتخابات من جهة ثانية، وثانيها: تصريح غالبية الشعب بعدم قبولها بتسييس الدين، فيما يمكن اعتباره مخاوف جزائرية من عودة الإرهاب وظهور مليشيات تقلّد ما يحدث في العراق وسوريا وما قد يتبع ذلك من تدخل أجنبي، وثالثها: محاربة السلطات الجزائرية بشكل علني لكل نشاط مذهبي مستورد غير المذهب المالكي، كونه الاختيار الرسمي للدولة الجزائرية من النَّاحية الدينية. الجزائر الشعبية اليوم، تبدو أكثر تأثيراً في الجبهة الداخلية من الجزائر الرسمية بخصوص التعامل مع إيران ونشاطها داخل البلاد، والأكثر من هذا مشاركتها في الحرب الدائرة حالياً في العراق وسوريا واليمن، ولا يملك صانع القرار إلا التجاوب مع هذا التغير، رغم العلاقات المتميّزة بين الجزائر وإيران، ولهذا يُتَوقّع أن يحصل مزيد من التقارب بين الجزائر ودول الخليج عامة والسعودية بوجه خاص، بل إن بعض المحللين السياسيين الجزائريين يراهن على التطورات الجارية في العالم لجهة تشكل نمطاً جديداً في العلاقات الدولية، ومنها الموقف الأميركي بقيادة الرئيس دونالد ترامب من إيران، لإعادة تنظيم العلاقة مع طهران بما يخدم المصالح الجزائرية في سياقها العربي.