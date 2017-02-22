يا حكومات العالم اتحدوا! تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017 «مفارقة العولمة» عنوان كتاب عالم الاقتصاد التركي «داني رودريك»، يصور ورطة العولمة لدول الغرب التي أطلقتها. سبب ذلك «الثلاثية» التي تجعل من «المستحيل السعي في آن واحد نحو الديمقراطية، وتقرير المصير الوطني، والعولمة الاقتصادية». ويا حكومات العالم اتحدوا، فالثلاثية التي أنجبت «البريسترويكا» تواصل عملها في تغيير أوضاع موسكو، وتهزّ واشنطن على نحو يستحيل التنبؤ بمجراه، وتزعزع أكثر أنظمة الحكم استقراراً في أوروبا. وتطيح «الثلاثية» بالفكر الليبرالي الغربي أسير الحرب الباردة، الذي اعتبر سقوط الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي هزيمةً أبديةً. ولأنه فكرٌ ذو بعد واحد، لم ير حتى في عقر داره تجربة الأمة الألمانية، التي خرجت منتصرةً على مَن هزمها في حربين عالميتين، وشطرها جزأين. والسيرة السياسية للزعيم الروسي بوتين خلال ثلاث فترات رئاسية، منذ عام 2000، فرصة فريدة لرؤية ثلاثية الديمقراطية، والوطنية، والعولمة.. «على الطبيعة». وهذا هو مغزى ومبنى كتاب «بوتين ضد بوتين» للفيلسوف الروسي «ألكساندر دوغين»، وفيه يعرض معطيات «مركز دراسة الرأي العام الروسي» التالية: 71% من الروس يعتقدون أن بلدهم يمثل حضارة أوروآسيوية وأرثوذكسية متميزة، ويرفضون الاتجاه نحو الغرب، فيما يرى 13% فقط أن بلدهم جزء من الحضارة الغربية. وتتأرجح قرارات «بوتين» البراغماتية وفق هذه الأرقام، بين القيام في فترة منتصف رئاسته بإصلاحات تستميل الليبرالية الغربية، والعودة إلى «الوطنية الروسية» مع اقتراب موعد الانتخابات. ولم يخطر ببالي «عصف التكنولوجيا» عندما غطّيتُ قبل ربع قرن أكبر معارض الكومبيوتر العالمية «كومدكس» في «لاس فيغاس» بالولايات المتحدة. ولم أتصور آنذاك «أسماك القرش» التكنولوجية الحالية، وبعضها ظهر من العدم، «أمازون»، و«آبل»، و«فيسبوك»، و«مايكروسوفت»، و«غوغول».. وجميعها اليوم تجس بيدها مقود العولمة. ولا أتوقع أن تقتصر ردود فعل الحكومات على ملاحقتها في قضايا ضرائبية، كما في أوروبا، أو احتوائها ومحاولة مضاهاتها، كما في الصين، أو مطالبة «ترامب» بإعادة أعمالها إلى الولايات المتحدة، بل الهدف وقف تمدداتها الخارجة عن سيطرة الحكومات. فهذه الشركات الخمس «عمالقة التكنولوجيا تبدو وكأنها لا تُقهر، وهذا يقلق المشرعين»، حسب الكاتب الأميركي المختص بالتكنولوجيا «فرهاد مانجو». فهي خمس من أكبر عشر شركات في العالم، بقيمتها في أسواق الأسهم، ولا تستطيع التوقف عن النمو خارج مجالها. وها هي تطور تكنولوجيات تغزو صناعات السيارات، والصحة العامة، وتجارة البيع، والنقل، والترفيه، والمالية.