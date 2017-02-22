القارة الخفية

تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2017

إنها أرض شاسعة غريبة، ولا تزال وديانها وجبالها غير مستكشفة كلها، أما مخلوقاتها فتبدو وكأنها خرجت من خرافة. ومما نعرفه أنها جميلة، تمتد لأكثر من ألف ميل، عبر سلسلة جبال الملوك الثلاثة، وغابات المستنقعات والبراكين إلى السفوح الجنوبية. في الجزء الأخير من تاريخها الطويل، استقرت مجموعة صغيرة من البشر على قمم جبال زيلانديا، المسماة نيوزيلندا. هذا المكان موجود، رغم أن معظم مساحته البالغة 2 مليون ميل مربع، تقع تحت مياه المحيط الهادئ. ولا ينبغي أن يجعلنا هذا ننكر أهميتها، وفقاً لما ذكره العلماء في بحث يطلق على زيلانديا اسم «القارة الخفية في كوكب الأرض». وقال الباحثون في الجمعية الجيولوجية الأميركية إن زيلانديا تشمل نيوزيلاندا وجزيرة نيوكاليدونيا الواقعة على بعد 500 ميل نحو الشمال. وهي تمتد أبعد من ذلك لتبلغ مساحتها ثلثي مساحة أستراليا.

يقول العلماء إنها سيتم الاعتراف بها فوراً كقارة إذا ما كانت قمم ووديان الأرض قد «تم رسمها لأول مرة بالطريقة نفسها التي رسم بها كوكبا المريخ والزهرة». وقال «نيك مورتيمر»، العالم الجيولوجي البارز في حكومة نيوزيلندا: «إذا استطعنا سحب مياه المحيط، ستتضح (القارة) للجميع، هناك سلاسل جبلية وقارة كبيرة فوق قشرة المحيط».

تماماً كما هي الحال مع جيرانها القدامى في جندوانا، فإن هذه الكتلة التي أصبحت زيلانديا، انجرفت بعيداً قبل عشرات ملايين السنين.

والواقع لا توجد هيئة علمية تعترف رسمياً بالقارات، لذلك فزيلانديا ستصبح قارة فقط إذا ما قرر سكانها القليلون اعتبارها كذلك.

وقد يحدث هذا الاكتشاف العلمي، مشاكل سياسية واقتصادية بين أستراليا ونيوزلاندا، فالقارة المكتشفة تحتوي على كميات مهمة من المعادن النفيسة، وسيصعب تحديد حصة كل بلد منها.

أفي سيلك

رحالة أميركي كندي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»