«الناتو» يواجه أزمة أخرى تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2017 يقول «ستان سلون»، الذي كتب عام 1983 واحداً من أفضل الكتب عن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن أفضل ثلاث لازمات في الغرب هي: «الناتو في أزمة»، و«الردع ينهار»، و«نحن بحاجة لفكر جديد». وكل هذه تجسد تماماً الضجة بشأن تهديد وزير الدفاع الأميركي «جيم ماتيس» المزعوم لحلفاء «الناتو». وجاء في العنوان الرئيس لصحيفة «نيويورك تايمز» أن «وزير الدفاع الأميركي يقول لحلفاء الناتو: «أنفقوا المزيد، وإلا»، أما «واشنطن بوست»، فنشرت ما مفاده أن «وزير الدفاع يصدر إنذاراً جديداً لحلفاء الناتو بشأن الإنفاق على الدفاع». وطفق الموالون للناتو على حسابي على «تويتر» يشكون أنه بينما ربما كان مسؤولون أميركيون سابقون قد شكوا بشأن الركوب المجاني للحلفاء، تجاوز «ماتيس» من خلال تهديد حلفاء أميركا علناً، ما يجعل تعهدنا المقدس الذي ورد في اتفاقية حلف شمال الأطلسي مشروطاً للمرة الأولى. أولاً، إن الاتفاقية التأسيسية لـ«الناتو»، المعروف باسم «معاهدة واشنطن»، ليست ضماناً غير قابل للتبديل. وفي حين أنها تقول بشكل مطلق إن «أي هجوم مسلح ضد طرف أو عدة أطراف منهم في أوروبا أو أميركا الشمالية سيعتبر هجوماً عليهم جميعاً»، فإن كل ما تلزم به، من الناحية الفنية، الدول الموقعة حال وقوع هجوم هو «مساعدة الطرف أو الأطراف التي تعرضت للهجوم من خلال القيام بصورة منفردة أو بالتعاون مع الأطراف الأخرى بالإجراء الذي تعتبره ضرورياً، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة». وهذا يأتي في إطار القيام بإجراءات تصل إلى استخدام القوة المسلحة أكثر منه الاستخدام التلقائي لضمان القوة. لقد كان ضمان «الناتو» دائماً مشروطاً. ثانياً، الذعر الأميركي من الانجرار إلى صراعات، لا سيما تلك التي تنطوي على مستعمرات الحلفاء الأوروبيين، واضح من تحديد الجغرافيا في المادة السادسة من المعاهدة. والولايات المتحدة ليست حديثة العهد بالقلق بشأن استغلالها من قبل حلفائنا في «الناتو»، وهذا الشك كان يقلق الحكومات الأميركية منذ إنشاء الحلف. و«ماتيس» ليس مخطئاً عندما يقول إن الأوروبيين يجب ألا يتوقعوا من الأميركيين أن يهتموا بأمن أطفالهم أكثر من الأوروبيين أنفسهم. وفي الواقع، فقد اقتبس وزير الدفاع هذا الرأي من الرئيس باراك أوباما. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»