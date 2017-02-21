روسيا وصمت «الجمهوريين» تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2017 إليكم القصة حتى الآن: مسؤول أجنبي تدخل لصالح مرشح رئاسي أميركي – المرشح نفسه الذي فاز في الانتخابات لاحقاً. ومساعدو الرئيس الجديد كانوا على اتصال مع مسؤولين استخباراتيين تابعين لذاك المسؤول خلال الحملة الانتخابية، ومستشار الرئيس للأمن القومي أُرغم على الاستقالة على خلفية اتصالات غير لائقة قام بها مع سفير ذاك البلد – ولكن فقط بعد أن نشرت الصحافة تقارير حول ذلك، فالرئيس كان يعرف ما قام به مستشارُه قبل ذلك بأسابيع ولكنه لم يحرك ساكناً. وفي الأثناء، يبدو الرئيس مهتماً على نحو غريب باهتمام المسؤول الأجنبي، وهناك شائعات تروج حول علاقاته مع البلد المعني. هل تستند تلك الشائعات إلى الحقيقة؟ لا أحد يعرف، وأحد أسباب ذلك أن الرئيس يرفض الإفراج عن كشوفاته الضريبية. ربما ليس في الأمر برمته أي مخالفة للقانون، وربما الأمر كله بريء. ولكن إذا لم يكن بريئاً، فإنه سيئ. وبالتالي فما الذي ينبغي فعله، حسب «جمهوريي» الكونجرس، الذين يمتلكون صلاحية التحقيق في الأمر؟ اللافت أنه بالأمس القريب فقط كان «الجمهوريين» من أشد المنافحين عن ضرورة فتح تحقيق في أي شيء تحوم حوله شبهة الفضيحة، وكانوا يبدون وطنيين غيورين على الوطن لحد يفوق الخيال، ولكنهم اليوم يبدون غير مبالين بتخريب حقيقي يجري على مرأى ومسمع منهم، وبإمكانية أن نكون بتنا محكومين من قبل أشخاص يتلقون تعليماتهم من الخارج، فما السبب؟ حسناً، السيناتور «راند بول» يشرح ذلك بشكل جيد: «إنه لن يكتب لنا أبداً البدء في القيام بالأشياء التي علينا أن نقوم بها، مثل إلغاء «أوباما-كير»، إذا أمضينا كل وقتنا في جعل «الجمهوريين» يحققون في ما فعله «جمهوريون» آخرون». هل يشك أحد في أنه كان يتحدث باسم حزبه كله؟ ما أريد قوله هو أنه لا يمكن للمرء أن يفهم المشكلة التي نحن بصددها من دون استيعاب، ليس ما يثار من شبهة فساد الرئيس الممكن فحسب، وإنما فساد حزبه الواضح – حزب مصمم على خفض الضرائب لصالح الأغنياء، ورفع القيود عن البنوك وملوثي البيئة، وتفكيك البرامج الاجتماعية... لدرجة أن القبول بتخريب أجنبي يمثل، على ما يبدو، ثمناً صغيراً يمكن دفعه مقابل ذلك. بعبارة أخرى، لقد سبق لي أن رأيتُ مقارنات تعقد بين المعلومات التي تتكشف تباعاً حول العلاقة بين ترامب وبوتين و«قضية ووترجيت»، التي أطاحت رئيساً أميركياً سابقاً. ولكن إذا كانت الفضيحة الممكنة هنا أسوأ من «ووترجيت» (إن ريتشارد نيكسون كان شخصاً شريراً ومخيفاً، ولكنه لم يكن يتلقى التعليمات من قوة أجنبية)، فإنه من الصعب جداً تصور انتصار «جمهوريي» اليوم للدستور على نحو ما فعله سابقوهم. ولكن، كيف يمكن أن تنتهي هذه الأزمة؟ إنها ليست أزمة دستورية – بعد. ولكن دونالد ترامب يواجه أزمة واضحة، ففوزه (حيث فاز في المجمع الانتخابي ولكنه خسر في التصويت الشعبي) كان محل شك لدى البعض بالنظر إلى تدخل «مكتب التحقيقيات الفيدرالي» لصالحه. واليوم، بتنا نعرف أنه حتى في الوقت الذي كان يقوم فيه «المكتب» بخلق انطباع بوجود فضيحة غير موجودة حول منافسته، كان «المكتب» نفسه يمتلك أدلة تفيد بوجود علاقات وثيقة بين حملة ترامب وروسيا. وعلاوة على ذلك، فإن لا شيء مما قام به منذ تنصيبه يبدِّد المخاوف المثارة حول هذه العلاقات. مرة أخرى، من شأن تحقيق مستقل وشامل وغير مقيد أن يبدد هذه الشكوك، ولكن «الجمهوريين» في الكونجرس، الذي يملكون صلاحية القيام بمثل هذا التحقيق، مصممون أيما تصميم على عرقلته. والواقع أنه يمكن إنهاء هذا الكابوس من قبل مجموعة من المشرِّعين «الجمهوريين» الراغبين في التعاون مع «الديمقراطيين» للمطالبة بكشف الحقيقة. وربما ما زال ثمة ما يكفي من الأشخاص من أصحاب الضمائر الحية في الحزب «الجمهوري» للقيام بذلك، ولكن ربما لا. وتلك ستكون، من دون شك، مشكلة أعظم وأكثر مدعاة للخوف من العلاقة بين ترامب وبوتين! ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»