ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2017 معضلتان في «نووي كيم».. و«الحمائية» الأميركية تقتل الصداقة «ذي كوريا هيرالد» «ذي موسكو تايمز» في مقالها المنشور بـ«ذي موسكو تايمز» الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان «لماذا لم يبن بوتين الجدار مع المكسيك»!، رأت «إيليزيفيتا أوستينسكايا»، رئيسة تحرير جريدة «فيدوموستي» الروسية أن هناك أوجه شبه بين الولايات المتحدة وروسيا، خاصة في التعامل مع المهاجرين، فلدى روسيا مشكلة هجرة أشبه بتلك المثارة في الولايات المتحدة الآن حول المهاجرين القادمين إليها من المكسيك.. الكاتبة لديها قناعة بأن لروسيا «مكسيكها»، التي تتمثل في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، أو الجمهوريات المستقلة في آسيا الوسطى، مثل أوزبكستان وقرغيزستان وطاجكستان، حيث يوجد ملايين من المهاجرين القادمين من هذه البلدان إلى روسيا سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، وحسب الكاتبة، يعاني هؤلاء صنوفاً متعددة من التمييز ويتعرضون لانتهاكات، وخطاب مفعم بالكراهية. وتستدل الكاتبة على حادثة وقعت عام 2015 في مدينة سان بطرسبيرج، حيث تم خطف طفل رضيع طاجيكي عمره لا يتجاوز خمسة أشهر من أمه، وبعدها عُثر عليه ميتاً في ظروف غامضة، كما تم اعتقال عائلته بتهمة انتهاك قانون الهجرة. وحسب الكاتب يعتقد كثير من الروس أن المهاجرين غير الشرعيين هم مصدر الشرور ومسؤولون عن طيف واسع من الجرائم. ومن بين نقاط التشابه بين الولايات المتحدة وروسيا أن لدى الأخيرة مشكلة تتعلق بالمسلمين، فأحيانا تقودنا جذور الإرهاب إلى الشيشان والجمهوريات الاتحادية في شمال القوقاز، وهناك بعض القوميين الروس من طالبوا - إذا سنحت لهم الفرصة- بحظر سفر الإثنية الشيشانية إلى موسكو، كما كانت فكرة بناء جدار حول الشيشان فكرة تحظى بشعبية لدى الساسة الروس في تسعينيات القرن الماضي. «تشينا ديلي» في مقاله المنشور بـ«تشينا ديلي» الصينية يوم السبت الماضي، وتحت عنوان «بالنسبة للولايات المتحدة، فرض ضرائب على الصادرات والواردات هزيمة للذات»، أكد «ليو جون»، وهو كاتب من وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، أن المقترح الأخير الذي روّج له النواب «الجمهوريون» داخل الكونجرس والذي يطرحون خلاله هذه الضرائب، يُعد ضربة لمعايير التجارة الدولية، ويلحق الضرر بمصالح شركاء أميركا التجاريين، وفي الوقت نفسه سيكلف المستهلكين الأميركيين الكثير، ويضع حداً للنفوذ الأميركي على الصعيد العالمي. الكاتب يرى أنه إذا كانت هناك بعض النوايا الطيبة وراء المقترح كتلك المرتبطة بزيادة تنافسية المنتجات الأميركية، وتوفير ظروف جيدة للصناعات المحلية، فإنه من الصعب تحقيق ذلك دون أن يتحمل الأميركيون تكلفة باهظة. المقترح يربك الاتحاد الأوروبي وغيره من حلفاء الولايات المتحدة، وربما يثير نزاعاً هو الأكبر في تاريخ منظمة التجارة العالمية، ذلك لأنه يسير عكس المبادئ الاقتصادية الأساسية، التي تأسست عليها قواعد التجارة الدولية. ويحذر الكاتب من أن النفوذ الأميركي سيتراجع على الصعيد العالمي بسبب التراجع المحتمل في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض الدول الكبرى، وعلى ترامب إدراك أن رفض الاتحاد الأوروبي- أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة- هذا المقترح، ما قد يُذكّره بأن «الحمائية» التجارية تقتل علاقات الصداقة.