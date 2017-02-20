جهود تحقيق الإنترنت الآمن تاريخ النشر: الإثنين 20 فبراير 2017 فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة بثبات وحماسة لإحداث نقلة في التحول إلى الحياة الإلكترونية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، يبقى التحدي الرئيس هو تعزيز صلابة الأمن الإلكتروني، والحد من الجرائم الإلكترونية، وقد ساعد انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسيطرتها على الحياة اليومية بشكل كبير لمختلف الفئات العمرية، في انتشار هذا النوع من الجرائم وتعدد مظاهره، وباتت السيطرة عليه أمراً صعباً. ولقد استطاعت الإمارات أن تحقق تقدماً كبيراً في تطوير أنظمة الأمن الإلكتروني بفضل الإجراءات المهمة التي اتخذتها، إيماناً بخطورة هذه القضية على الأمن القومي للدولة بشكل عام. وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أعلى مستويات الأمن الإلكتروني، انطلقت، مؤخراً، في أبوظبي فعاليات «مؤتمر أمن المعلومات الإلكترونية»، الذي ناقش على مدى يومين، تحديات الحروب الإلكترونية، وسبل بناء استراتيجية دفاعية فاعلة لتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين الدوليين في هذا المجال. وفي إطار اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2017، الذي احتفلت به الدولة تحت شعار «كن أنت التغيير، تواصل بمسؤولية»، وبرعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظم برنامج خليفة لتمكين الطلبة «أقدر»، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، وعدد من الشركاء الرئيسين، مؤتمراً صحفياً من أجل استخدام أفضل لشبكة الإنترنت، ومن خلاله أعلن اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لبرنامج خليفة لتمكين الطلبة، رئيس القوة العالمية الافتراضية، أنه سيتم إطلاق بوابة التعليم الإلكترونية للتوعية بالجرائم الإلكترونية والاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق المدرسة الآمنة رقمياً، والتي تُعنى بإنشاء نظام تقييم مبني على أسس علمية لقياس جاهزية المدارس لمجابهة الأخطار الإلكترونية، كما سيقوم البرنامج هذا العام بتدريب وتوعية الأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة على الاستخدام الآمن للإنترنت. وسيواصل البرنامج استعداداته لإطلاق شهادة ثقافة التواصل الإلكتروني لمدرسي الدولة، والتي تثبت أن حاملها يمتلك الحد الأدنى من المعرفة في التعامل مع المخاطر التكنولوجية والاستخدام الإيجابي للتقنية وغيرها من المواضيع ذات الصلة. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً والـ26 عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية، وفي الوقت ذاته تعدّ الإمارات من الدول العالمية الرائدة في توفير البيئة الآمنة والمطمئنة للأبناء والأسرة، ولطالما حرصت القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على حفظ أمن وأمان الدولة ومؤسساتها وأفرادها، وبذل الجهود لحماية عقول الشباب من أي استغلال أو خطر قد يتعرضون له عبر تلك الشبكة العنكبوتية، والسعي للحد من تأثيراتها السلبية، وتوظيفها في النهوض بالمجتمع عبر تنشئة المواطن الصالح، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، وحماية الهوية الإماراتية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء إلى الوطن، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال المبادرات المختلفة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية