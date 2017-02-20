ترامب ونصيحة «تيرنبول» تاريخ النشر: الإثنين 20 فبراير 2017 في اليوم التالي لليوم الذي ألقى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطبة مطولة عن «الأخبار الزائفة» ضد الصحفيين الذين ينتقدونه، وضد وسائل الإعلام بصفة عامة، أبدى رئيس الوزراء الأسترالي ماكولم تيرنبول عدم استحسانه لهذا النوع من الخطاب ضد الإعلام. وكي يثبت حجته استشهد تيرنبول باقتباس ذكر أنه من أقوال الزعيم البريطاني الشهير وينستون تشرشل. وذكرت وكالة «بلومبيرج» أن تيرنبول صرح للصحفيين في نيوزيلندا، في الأيام القليلة الماضية، حين سئل عن علاقة ترامب بالإعلام بأن «هناك سياسياً عظيماً جداً هو وينستون تشرشل قال ذات يوم إن السياسيين الذين يشتكون من الصحف هم مثل البحار الذي يشتكي من البحر... إننا نعيش مع وسائل الإعلام، ويتعين علينا أن ننقل رسالتنا ونحن نشكركم جميعا في وسائل الإعلام على اهتمامكم الطيب». وربما قوض تيرنبول بغير قصد حجته. فلم تجد صحيفة «واشنطن بوست» أي دليل على أن تشرشل قد تفوه بهذه العبارة، أو بشيء قريب منها. ووجدت الصحيفة أن المقولة تُنسب على نطاق واسع إلى بريطاني آخر مثير للجدل ينتمي لعصر تشرشل نفسه هو «أنوك باول» الذي يعتبر اسمه في بريطانيا مقابلًا تقريباً للعنصرية بسبب خطبة ألقاها عام 1968 حذر فيها من «أنهار الدم» إذا استمرت الهجرة إلى بريطانيا. وقد جاء تصريح تيرنبول كأحدث جولة في السجال بين ترامب وتيرنبول في إطار خلاف دبلوماسي غير مألوف بين حليفين تقليديين تدهورت العلاقة بينهما منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وجاءت تعليقات تيرنبول بعد يوم من إشارة صحيفة «أستراليان» إلى أنه على رغم الخلاف بين الزعيمين إلا أن ترامب عبر عن بعض إعجابه بحماس الزعيم الأسترالي. فقد صرح مصدر أميركي لصحفي من «أستراليان» بأن الرئيس الأميركي قال بعد انتهاء المكالمة مع تيرنبول: «لدينا مقاتل هناك». آدم تايلور محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوزسيرفس»