النظام الرئاسي على الطريقة التركية

تاريخ النشر: الإثنين 20 فبراير 2017

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة الماضية على قانون التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى «النظام الرئاسي»، معلناً أنه سيتم طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي في 16 أبريل المقبل. وقال أردوغان إن «مسألة النظام الرئاسي ليست نتاجاً لطموح شخصي، وإنما وراءها خبرات وآلام وتجارب سابقة امتدت لمئات الأعوام». وقال في خطاب له في ولاية أكسراي: «إن يوم 16 أبريل عندما يقول الشعب نعم للتعديلات الدستورية، سيكون تكراراً لملحمة ليلة محاولة الانقلاب، سنقول نعم لأجل وطن واحد وشعب واحد». ويؤكد أردوغان أن هذا التعديل الذي سيمكنه من البقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار في تركيا.

وكان البرلمان التركي أقر مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، خلال عملية تصويت سرية. وصوت 339 نائباً لصالح مشروع التعديل، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان، وبذلك يكون البرلمان التركي قد قلص سلطته بنفسه بعد موافقته في قراءة ثانية على حزمة تعديلات دستورية متضمنة 18 مادة، تطلق الحكومة التركية عليها اسم «النظام الرئاسي على الطريقة التركية»، حيث سيتم انتزاع السلطة من الشعب ليحصل الرئيس التركي بذلك على سلطة مطلقة، حيث يمضي في تنفيذ خطته لإعادة بناء الدولة. وسيصبح أردوغان في آن واحد رئيس الدولة والحكومة، ويتيح التعديل الدستوري للرئيس، تعيين وإقالة الوزراء، وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ، وتم تبني النص في البرلمان بفضل تحالف بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحزب الحركة القومية اليميني.

تخشى المعارضة أن يكرس النظام الرئاسي الجديد الذي يلغي منصب رئيس الوزراء لأول مرة في تاريخ تركيا حكم الرجل الواحد ويعزز نهج التسلط، ويقف على رأس أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي اللذان يعتبران النص رمزاً لـ«النزعة التسلطية» لدى الرئيس التركي. وإذا حصلت حزمة التعديلات الدستورية على أكثر من خمسين في المائة، فعندئذٍ يصبح أردوغان الحاكم الوحيد المسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ونُقل عن كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قوله: «سيحصل شخص واحد على سلطات لم يملكها مصطفى كمال أتاتورك نفسه، سيخسر البرلمان سلطات ستناط بشخص واحد. ستوضع المحاكم بين يدي شخص واحد... هل يعقل ذلك؟».

بدأ أردوغان حملته لكسب أصوات الناخبين، وسيجول في أنحاء تركيا خلال الشهرين المقبلين مروجاً أن الاستفتاء سيطوي صفحة «تركيا القديمة»، لكن هل تكفي هذه المبررات لإقناع الشعب التركي بالتخلي عن تركة «أتاتورك» السياسية؟