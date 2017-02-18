ماذا يريد بوتين من ترامب؟ تاريخ النشر: السبت 18 فبراير 2017 تظهر استقالة مستشار الأمن القومي الأميركي «مايكل فلين» إلى أي مدى أصبح أي اتصال مع روسيا ذا تأثير سيئ في واشنطن. وسيكون من المثير القول إن المساعدة المزعومة في انتخاب دونالد ترامب أتت بنتائج عكسية بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيد أن هذه ليست الحالة: فهو، حتى الآن، يحصل بالضبط على كل ما يريد من أميركا. وربما يكون ترامب متقلب المزاج، ولكن ينبغي أن يكون واضحاً بالنسبة له -وللمسؤولين الأقل منه تقلباً في إدارته مثل وزير الخارجية ريكس تيلرسون- أن أي بادرة للانخراط مع روسيا سيتم تضخيمها من قبل وسائل الإعلام، ومن ثم استخدامها ضد البيت الأبيض. ومن غير المرجح أنه سيحاول إجراء محادثات مع روسيا بشأن أي اتفاق يشمل، على سبيل المثال، توسيع التعاون في الشرق الأوسط في مقابل تقاعس أميركي بشأن أوكرانيا. وفي هذا الصدد، كتب «إيفان كراستيف» و«ستيفين هولمز» في مجلة «فورين بوليسي» أن الثورة السياسية التي تتكشف في واشنطن قد أربكت الكرملين: «لقد أصبح بوتين رهينة لبقاء ونجاح ترامب، الأمر الذي قيد بشدة خيارات روسيا الجيوسياسية. ويعي الكرملين تماماً أن الديمقراطيين يريدون استخدام روسيا لتشويه سمعة وربما عزل ترامب، في حين أن النخبة الجمهورية تريد استخدام روسيا لتقليص دور ترامب وجعله منضبطاً. وتخشى الحكومة الروسية ليس فقط من سقوط ترامب، بطبيعة الحال، بل أيضاً من إمكانية أن يتحول بصورة انتهازية إلى موقف متشدد مناهض لموسكو من أجل أن يعقد صلحاً مع قادة الحزب الجمهوري المتشددين في الكونجرس». وهذا تفكير متفائل. إن بوتين محنك للغاية، ولا يمكن توقع أن يقيم علاقات ودية أكثر من اللازم مع الإدارة الأميركية. ومن الممكن التنبؤ بأن ينتقد بعض المعلقين الروس إقالة فلين. وكما كتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي «قسطنطين كوساتشيف» على فيسبوك: «إما أن ترامب لم يحصل على الاستقلال الذي سعى إليه، أو أن الإدارة الجديدة برمتها قد أصابتها العقدة من روسيا، أيضاً». غير أن بوتين نفسه، ووزير خارجيته سيرجي لافروف -وهما الشخصان المهمان- دائماً ما يظهران ضبط النفس عند التحدث عن ترامب وإدارته. وقبل أن يجري ترامب أول مكالمة هاتفية له مع بوتين الشهر الماضي، تداول خبراء سياسيون وصحفيون وسياسيون أجانب في واشنطن شائعة مفادها بأن ترامب سيرفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب سياستها في أوكرانيا وتدخلها المزعوم في الانتخابات الأميركية. بيد أن هذا لم يحدث، ومن الواضح أن بوتين لم يشر إلى العقوبات في حديثه مع ترامب. والموقف الروسي الرسمي هو أن موسكو لن تناقش أمر العقوبات أولًا «حتى لا تمنعنا من بناء ومواصلة الحوار بشأن مسائل تهم الاتحاد الروسي». أما الشائعة الأكثر جدة ومفادها بأن روسيا تنظر في تسليم متعاون وكالة الأمن القومي «إدوارد سنودن» إلى الولايات المتحدة لكسب ود ترامب، فمن المرجح أن يثبت أن لا أساس لها من الصحة. وبوتين لا يتطلع إلى تقديم أي هدايا لترامب في مقابل أي مكاسب فورية. إنه يلعب لعبة طويلة الأمد، يساعده فيها حالياً وبنشاط ترامب والمصالح المناهضة لروسيا في واشنطن. وبالنسبة لبوتين، فأكبر مشكلة مع الولايات المتحدة هي رغبتها في التدخل في أوضاع بعيدة عن حدودها في الشرق الأوسط، وفي أوروبا وفي الاتحاد السوفييتي السابق. أما ترامب، بغض النظر عما يفكر فيه بشأن روسيا، فهو انعزالي: وشعاره هو «أميركا أولًا». ولا يبدو أنه هو أو ناخبوه على استعداد لدعم تدخل عسكري مباشر في أي دولة تكون المصالح الروسية فيها قوية. وربما يختبر بوتين صدق ترامب من خلال التشجيع على إثارة الصراع في شرق أوكرانيا، ولكنه لا يقوم بخطوات حاسمة هناك. ويبدو أن الولايات المتحدة غير مهتمة نسبياً باستثناء الإدانة الروتينية في مجلس الأمن الدولي. وإذا استمرت الحال على هذه المنوال، فإن بوتين -الذي هو زعيم لديه فهم واضح ويمكن التنبؤ به للمصالح الوطنية الروسية- سيمضي قدماً من جانب واحد لحماية هذه المصالح كما يراها. والولايات المتحدة ليس لديها ما يكفي من العلاقات التجارية مع روسيا لكي تجعل عقوباتها الاقتصادية أكثر إيلاماً بالنسبة لأي من الجانبين. فقيمة الصادرات الأميركية إلى روسيا لم تتجاوز 11,1 مليار دولار (كان هذا المستوى القياسي عام 2013). أما علاقات روسيا الاقتصادية المهمة فهي مع أوروبا، ولذا فإن القيود السياسية التي تفرضها أوروبا هي الأكثر تأثيراً على هذه العلاقات. ----------------- * كاتب روسي مقيم في برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»