الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017 اختبار عالمي لترامب.. واتفاق دفاعي أوروبي جديد! «الإندبندنت» «فاينانشيال تايمز» دعت الكاتبة الأميركية «آن أبلباوم» في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس الأول، أوروبا إلى تبني اتفاق دفاعي جديد، يمكن أن تقوده المملكة المتحدة، مؤكدة على ضرورة أن تجري لندن تغييراً جذرياً في سياساتها الأمنية بينما لا يزال ذلك ممكناً. وأشارت «آبلباوم» إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكّد في حديثه إلى نظيره الفرنسي «فرانسوا أولاند» أنه يرغب «في استعادة الأموال الأميركية من الناتو»، الذي يعتبر أنه «يسرق» بلاده منذ وقت طويل. وأفادت بأن «ترامب كان سيرفع العقوبات عن كاهل روسيا في أسبوعه الأول، لولا أن قادة مجلس الشيوخ منعوه»، لافتة إلى أن «التشكك» في «الناتو» ليس جديداً على واشنطن، فقد كان باراك أوباما يمل مؤتمرات الحلف، بيد أن كراهية ترامب للحلف وعدم إدراكه للمنافع التي جلبها للولايات المتحدة تحمل مستوى جديداً تماماً من انعدام الثقة، في وقت تفقد فيه المؤسسات المصداقية عندما لا تعكس الواقع السياسي. وفيما أكدت «أبلباوم» أن الالتزام العسكري الأميركي تجاه أوروبا لا يزال حقيقيّاً، إلا أنها أشارت إلى أنه لا يمكن لأي قدر من التصريحات الرنانة الآن أن يخفي حقيقة أن الالتزام السياسي للولايات المتحدة تجاه أمن أوروبا يتضاءل بشكل سريع. وقالت: «يمكن لبريطانيا أن تنضم للدول الأخرى بإنكار حقيقة الوضع الأميركي، ويمكن للسياسيين البريطانيين خداع أنفسهم بشأن أهمية التزامهم العسكري بإنفاق اثنين في المئة من الموازنة، الذي ترك للمملكة المتحدة دبابات وألوية قادرة على الانتشار أقل من بولندا، وبحاملة طائرة واحدة!». واستطردت: «يمكن لرئيسة الوزراء (تريزا ماي) أن تتشبث بخيال (العلاقة الخاصة) مع الرئيس ترامب الذي يغير رأيه كل بضع ساعات، أو يمكنها استيعاب الأمر واستنباط الدروس، وإجراء تحول جذري في السياسات الأمنية البريطانية»، مشددة على أنه لا توجد فرصة أفضل من هذه، بينما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وهي لا تزال راغبة في دور أوروبي، إذ يمكنها بالتعاون مع فرنسا وألمانيا ودول أخرى، تدشين اتفاق أمني أوروبي جديد يعكس الواقع السياسي الحقيقي، استعداداً لليوم الذي تسحب فيها أميركا مظلتها من «الناتو»! «ديلي إكسبرس» نفت صحيفة «ديلي إكسبرس» مزاعم من وصفتهم بأنصار الحدود المفتوحة بأن إحكام السيطرة على الحدود البريطانية من شأنه الإضرار بالشركات، لافتة إلى أن العمال من أوروبا الشرقية سيختارون البقاء ومواصلة وظائفهم عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أنه إذا ضمن الاتحاد الأوروبي الحقوق ذاتها للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الخارج، فسيتم السماح للعمال من أوروبا الشرقية بالبقاء في بريطانيا. وتابعت: «أما بالنسبة للوافدين الجدد في المستقبل، فسيظل الترحيب بالمهاجرين من العمالة الماهرة الذين يقدمون إسهاماً في الاقتصاد، لكنّ من سيصبحون عبئاً على الدولة، أو من لهم سجل إجرامي ستتم إعادتهم من حيث أتوا». إعداد: وائل بدران