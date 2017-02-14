مصداقية الرئاسة! تاريخ النشر: الأربعاء 15 فبراير 2017 لا تزال أشكال التجاوزات المبتكرة من قبل الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك هجومه الشرس على مبادئ الديموقراطية، تعصف بالنظام السياسي. ورغم أنه ألهم معارضة نشطة، فإنه لا يزال يحظى بشعبية في الولايات الخاضعة لـ«الجمهوريون»، على أمل أن يحسن البيت الأبيض من أدائه، بيد أن اكتساب المصداقية سيكون أكثر صعوبة. وفي الواقع، لا يقول مستشار البيت الأبيض «كيليان كونواي» الحقيقة في معظم الأحيان، وكذلك السكرتير الصحافي للبيت الأبيض «سين سبايسر»، ومثلهم مستشار الأمن القومي «مايكل فلين» الذي استقال أمس على خفية ما كشفته الصحافة حول اتصالاته مع قوة أجنبية معادية. أما ترامب نفسه، فحدث ولا حرج عن أكاذيبه التي يحاول المراسلون السياسيون إحصاءها يومياً. ولنتخيل ما يمكن أن تفكر فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مثلاً، عند إجراء محادثة حساسة مع ترامب. ستفكر بالطبع في إمكانية أن يخذلها ترامب لصالح بوتين، أو أن يستغل فريق عمله المعلومات التي تفصح عنها ضدها. وبالتأكيد ستخشى أن يطلق ترامب سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تقوض أي تفاهم تعتقد ميركل أنهما توصلا إليه، وستتساءل ما إذا كان الرئيس الأميركي لديه معلومات كافية لفهم القضايا محل المناقشة. وما من سبب يجعل أي قائد، خصوصاً إذا كان يواجه الانتخابات خلال العام الجاري، مثل ميركل، يضع نفسه في مثل هذا الموقف، لذلك سيكون من الأفضل لميركل النأي بنفسها عنه. ومحلياً، من الواضح أنه ليس لدى الديموقراطيين ما يدعوهم للثقة في ترامب وفريقه، وحتى حلفاء الرئيس الجمهوريين في الكونجرس يدركون أنه قد يجرهم إلى مستنقع في أي وقت ولأي سبب. وقال «ستيف بيل»، المساعد الجمهوري السابق في مجلس الشيوخ، والباحث الحالي في «مركز السياسات الحزبية»: «الجميع اعتقدوا أن ترامب سيتغير بعد تولي المنصب رسمياً، لكنه لم يتغير». وتابع «بيل»: «انطباعي الشخصي، من خلال الحديث مع مسؤولي الإدارة واثنين على الأقل من كبار أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى الأحاديث الجانبية التي تصلنا نقلاً عن قيادة مجلس النواب، هي أن العلاقة مع بوتين تقلق الجمهوريين والديموقراطيين على السواء، ولم يقدم ترامب أي توضيح للكونجرس بشأن هذه العلاقة، وما يثير القلق أيضاً تغريدات منتصف الليل التي تهاجم حتى أعضاء الكونجرس الجمهوريين، والعجز الواضح عن فهم المبادئ والعلاقات بين أفرع الحكومة المختلفة، والتوقعات حول أي حليف أجنبي سيكون التالي على قائمة تلقي الإهانات. ولا يزال حفاظ ترامب على ناخبيه يروق للساسة الجمهوريين، وربما يشعرون بالإعجاب نحوه، لكنهم يخشون أن يخذلهم في أي تغريدة. وقد نجح ترامب في تقويض الثقة بوسائل الإعلام، لكنه يعاني من فجوة مصداقية حتى قبل أن يتولى مهام منصبه رسمياً. وقد دخل البيت الأبيض حاملاً معه معضلاته الخاصة التي لا تقل حجماً عن معضلات حرب فيتنام وفضيحة «ووترجيت». ولا أحد يعرف العتبة التي سيتعين على ترامب تخطيها كي يتعرض لسحب الثقة أو اللجوء إلى التعديل الـ25 لعزل الرئيس، لكن مثل هذه العتبة موجودة. وطريق ترامب إلى السلطة كان منعطفاً أميركياً. ولا يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن خروجه سيكون أقل استثنائية! فرانسيس ويلكينسون محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»