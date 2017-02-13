الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 14 فبراير 2017 تطمينات أميركية لليابان.. وطفرة في الاستثمارات الصينية «جابان تايمز» «تشينا ديلي» في افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «قوة الصين كمستثمر عالمي تعود بالفائدة أيضاً على الولايات المتحدة»، حاولت «تشينا ديلي» الصينية تبديد مخاوف الأميركيين ومزاعمهم بأن الصين تستغلهم تجارياً. الصحيفة تقول إن من يتبنى هذا الطرح، تقتصر رؤيته فقط على مشهد تبيع فيه الصين المزيد من المنتجات للولايات المتحدة، وهؤلاء يرفضون مشاهدة الصين عندما تشتري الكثير من الولايات المتحدة، ولا يقرون بأن الكثير من أولياء الأمور في الصين يدفعون الكثير للأميركيين لتعليم أبنائهم في الجامعات الأميركية، والآن توجد الكثير من الشركات الصينية التي تستثمر في الشركات الأميركية. وحسبة شركة «بيكر ماكينز» ومؤسسة «روديوم» البحثية، فإن الاستثمارات الصينية المباشرة الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا قد ازدادت بمقدار الضعف أو يزيد، لتبلغ 94.2 مليار دولار في عام 2016، علماً بأن الولايات المتحدة ألغت استثمارات صينية بقيمة 75 مليار دولار لأسباب من بينها اعتراضات من الحكومة الأميركية. وتشير الصحيفة إلى أنه في عام 2015، نمت الاستثمارات الصينية الخارجية ووصلت إلى رقم قياسي 145 مليار دولار أميركي متفوقة بذلك على اليابان- لتصبح الصين ثاني أكثر مستثمر في العالم بعد الولايات المتحدة. علماً بأن لدى الصين استثمارات داخل الولايات المتحدة بلغت 15 مليار دولار، وفي أوروبا بقيمة 23 مليار دولار. «ذي كوريا هيرالد» تحت عنوان «مدونة سلوك في بحر جنوب الصين»، نشرت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، أمس، مقالاً للصحفي التايلاندي «سوبالاك جانجانأكوندي»، استهله بالقول إن الشعارات أخذت جانباً كبيراً من الصراع الدائر الآن حول بحر الصين الجنوبي، لكن هل بمقدور الفلبين التي تترأس حالياً رابطة «آسيان»، وهي أيضاً طرف بهذا النزاع، أن تضع حلاً سلمياً لدول المنطقة ينزع فتيل هذا الصراع؟ إلى الآن يعتبر البعض أن الأمر يتعلق بتفكير رغبوي، خاصة أن مانيلا تعهدت بالتوصل إلى مدونة سلوك في منطقة بحر الصين الجنوبي. وتشير الصحيفة إلى أن هناك مجموعتين تم تشكيلهما من المسؤولين، إحداهما تمثل دول رابطة «آسيان» التي تضم كلاً من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وكمبوديا ولاوس بورما وفيتنام، والأخرى تمثل الصين، وجرت لقاءات عدة بين المجموعتين لتسريع عملية تدشين آلية قانونية دولية لضبط سلوك الدول في هذه المنطقة، لكن سلوكيات بعضها كشفت مواقف متباينة تجاه النزاع. الصين ودول أخرى كثيرة تعاني من خلافات حدودية حول بحر الصين، وتلك مشكلة مر عليها عقود، علماً بأن الصين استولت على أرخبيل باراسل في سبعينيات القرن الماضي وأرخبيل سبراتلي في ثمانينات القرن العشرين، النزاع تعددت أطرافه لتشمل الصين وتايوان وبروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام. وحسب الكاتب، فإنه منذ السنوات الأخيرة من القرن العشرين، بدأت رابطة «آسيان» استخدام أدواتها الدبلوماسية كي تتحاور مع الصين، من أجل توفير أجواء إيجابية للحديث عن ممارسات جيدة في بحر جنوب الصين، وكانت النتيجة توقيع الصين ودول «آسيان» في عام 2002 على بيان مشترك، أو إعلان خاص بمدونة سلوك الدول الموقعة على البيان في بحر جنوب الصين، ومن بين مواد الإعلان: التزام الدول الموقعة عليه بضبط النفس تجاه الأنشطة التي من شأنها تأجيج التوتر بين دول المنطقة وتعقيد الأزمة، وطالب الإعلان بمنع أية تحركات من شأنها تغيير طبيعة المنطقة التي تنتشر فيها الشعاب المرجانية والجزر غير المأهولة، والجزر الصغيرة، لكن للأسف لم يتم الالتزام ببنود الإعلان. وكلما توغلت الصين جنوباً، وجدنا دول جنوب شرق آسيا تعزز مواقعها في المياه المتنازع عليها، وفي الجزر والأرخبيلات المجاورة لها، ما يؤدي إلى وقوع المزيد من المناوشات. اللافت أنه بعد مرور عشر سنوات على توقيع مدونة السلوك، أي في أبريل 2012، احتجزت السلطات الفلبينية 8 زوارق صينية بتهمة ممارسة الصيد قرب جزيرة «سكاربرو» التي تحتلها الفلبين، وبعدها، وتحديداً في عام 2013، بدأت الصين في بناء مساحات واسعة تصل إلى 3200 هكتار فوق جرز سبارتلي، وسيطرت على مجموعة من الجزر الصغيرة، ودشنت عليها 3 منشآت عسكرية. الآن تسعى «آسيان» لتدشين آلية جديدة بدلاً من إعلان مدونة السلوك الذي بات بلا تأثير، وبدأت المساعي قبل أربع سنوات بتنسيق من تايلاند بغية الوصول إلى أرضية مشتركة بين الصين ورابطة آسيان حول المناطق المتنازع عليها في بحر جنوب الصين. والآن تلعب سنغافورة - وهي ليست طرفاً في نزاعات حدودية مع الصين-- دور البلد المنسق بين «آسيان» وبكين، علماً بأن الأخيرة تؤكد رغبتها في حل النزاع بصورة ثنائية، وليس ضمن آلية متعددة الأطراف التي تريدها «آسيان»، خاصة أن الدول المتنازعة الأعضاء في الرابطة، تتحدث بصوت واحد. إعداد: طه حسيب