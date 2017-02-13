أميركا.. عندما تندلع النيران تاريخ النشر: الإثنين 13 فبراير 2017 ماذا ستفعلون إذا ما هاجم الإرهابيون الولايات المتحدة، أو إذا تحول احتكاك الولايات المتحدة مع قوة خارجية ما، إلى مواجهة عسكرية؟ أنا أعني ما الذي ستفعلونه من الناحية السياسية. فكروا في الإجابة جيداً، لأن مصير الجمهورية قد يتوقف عليها. بالطبع لا أحد يعرف ما إذا كان سيقع حدث مروع على غرار الحادي عشر من سبتمبر، أو يعرف حتى الشكل الذي يمكن أن يتخذه مثل هذا الحدث، ولكن من المؤكد أن هناك احتمالاً كبيراً نوعاً ما لحدوث شيء سيئ للولايات المتحدة، خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو شيء قد يأخذ شكل هجوم إرهابي على مكان عام، أو تبادل لإطلاق النار في بحر الصين الجنوبي، أو شيء مماثل لذلك. والسؤال هنا: ما الذي يمكن أن يحدث عقب وقوع مثل هذا الحدث؟ بعد وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كانت الاستجابة الشعبية الكاسحة، هي ضرورة الالتفاف حول القائد الأعلى، بصرف النظر عن الشكوك التي كانت مثارة في ذلك الحين حول شرعيته، والتي نحيت جانباً لأن الكثير من الأميركيين شعروا بأن الدعم غير المشروط للرجل الجالس في البيت الأبيض، كان هو ما تستدعيه الوطنية الحقة. فعلى الرغم من أنه لم ينقض سوى ثلاثة أسابيع على ولاية ترامب، فقد بات واضحاً، أن أي آمال تتعلق بأن ترامب، والمحيطين به سيحترمون ما تفرضه عليهم مسؤوليات المنصب، تمثل ضرباً من الخيال. وكان هجوم ترامب على القاضي «جيمس روبرت» الذي أجّلَ تنفيذ قرار الحظر الذي فرضه ترامب في مجال الهجرة غير مسبوق. صحيح أن الرؤساء السابقين، بمنْ فيهم أوباما، قد اختلفوا واشتكوا من أحكام القضاء، ولكن هذا الاختلاف وتلك الشكوى، يختلفان اختلافاً بيناً عما قام به ترامب الذي هاجم حق إصدار الأحكام الذي يتمتع به القاضي «أو هذا الشخص المدعو بالقاضي»- كما وصفه الرجل الذي يتحكم في مفاتيح 4000 سلاح نووي. لا تأبهوا بقول ترامب بأن «هناك أشخاصاً سيئين يتدفقون إلى أميركا»، ولا تأبهوا أيضاً بالفرضية العامة التي تقف وراء قرار الحظر. فما نراه هنا يوضح أن أقوى رجل في العالم يعبر بشكل صارخ عن نواياه في استغلال مشكلة وطنية، للقبض على المزيد من السلطة. وهنا يصبح السؤال من الذي سيقوم بإيقافه؟ بالتأكيد لن يكون أحداً من الدائرة الضيقة المحيطة بترامب، ولن يكون نائبه العام «وزير العدل» الجديد «جيف سيشن» بما يحمله من تاريخ طويل في احتقار حقوق التصويت. ماذا عن الكونجرس؟ حسناً نواب الكونجرس يحبون أن يلقوا خطباً وطنية عصماء. وربما- فقط ربما - يكون هناك عدد كافٍ من أعضاء مجلس الشيوخ «الجمهوريين»، ممن يأبهون بالقيم الجوهرية لأميركا ويقومون بعبور الخطوط الحزبية في دفاعهم عن تلك القيم. ولكن نظراً لما رأيناه حتى الآن، فإن هذا الشيء يظل مجرد تكهن مأمول. وأخشى أن يستقر عبء التصدي لترامب على عاتق الناس، أي على ما إذا كان سيكون هناك عدد كافٍ من الأميركيين المستعدين لاتخاذ موقف عام. بول كروجمان كاتب أميركي حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد ينشر بترتيب خاص مع خدمات «نيويورك تايمز»