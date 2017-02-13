ترامب وإدارة الشركة والدولة تاريخ النشر: الإثنين 13 فبراير 2017 لا يكاد يمر يوم تقريباً منذ تولي رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب مهامه إلا ونجده في حالة تصادم مع شريحة ما من المجتمع الأميركي أو الدولي، فهو في حالة نزاع متجدد مع القضاء والإعلام والفن والاتحاد الأوروبي ورعايا دول إسلامية وعلماء علم النفس الذين وصفوه «بالمريض نفسياً» وتحديداً أنه مصاب بمرض «النرجسية الخبيثة» وتنبؤوا بإمكانية إزاحته عن سدة الرئاسة بسبب هذا المرض، بل بلغ الأمر ذروته أن قامت حكومة أستراليا بطباعة «ممسحة أقدام» وعليها وجه الرئيس الأميركي، وذلك في أقوى رد فعل من دولة حليفة للولايات المتحدة الأميركية بعيد قيام «ترامب» بإغلاق الهاتف في وجه رئيس الوزراء الأسترالي أثناء محادثة هاتفية بينهما مؤخراً. واللافت للنظر أن هذه الحال هي استمرار لنفس الأوضاع التي مر بها ترامب مع الشعب الأميركي وبعض شعوب العالم أثناء حملته للفوز برئاسة الولايات المتحدة الأميركية وليصبح أول رئيس أميركي من دون خلفية عسكرية أو حكومية. وبالتالي، في وجهة نظري، ما يمر به ترامب حالياً مع المحيط الداخلي والخارجي هو حالة طبيعية ناشئة عن مرتكزات ووعود الحملة الانتخابية، وإلا لو كان ظهر لنا ترامب بوجه مختلف عن ما كان عليه أثناء الانتخابات الرئاسية لكان التصادم مع كل أطياف الشعب الأميركي وليس مع شرائح محددة. فمن منا لا يتذكر تصادم ترامب مع كل من حزبه «الجمهوري» والحزب «الديموقراطي» والمسلمين سواء الأميركيين أو في بقية دول العالم‏‭ ‬والدولة ‬الجارة ‬المكسيك ‬وإيران ‬والصين ‬والاتحاد ‬الأوروبي ‬وغيرهم ‬حتى ‬تخيل ‬البعض ‬أنه ‬لو ‬اكتشف ‬رواد ‬فضاء ‬وجود ‬حياة ‬على ‬كوكب ‬آخر ‬لوجدوا ‬أن سكان ‬هذا ‬الكوكب ‬على ‬خلاف ‬أيضاً ‬مع ‬ترامب. ولقد كان فوز ترامب بمنصب الرئاسة يستند أيضاً على «دراسة الجدوى الاقتصادية»، التي قدمها للشعب الأميركي مرتكزاً على الأرقام والأرباح والإنجازات، التي سيعمل على تحقيقها في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها. إذن، فالعالم يشهد الآن رئيس أقوى دولة في العالم من نوع مختلف لا يمت بصلة للأسس والمرتكزات السياسية أو البروتوكول الدبلوماسي، بل رئيس يتعامل مع دولته بمنطق إدارة الشركات ومع العالم بأسلوب إلحاق أكبر الأضرار بمنافسيه والإبقاء على «شركته» في الطليعة، فهل سيستطيع العالم التعايش مع هذه المدرسة الجديدة في الرئاسة لمدة أربع سنوات قادمة؟ وكيف؟ أعتقد أن العالم ما زال يبحث عن الإجابة.