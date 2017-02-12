ملامح الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 12 فبراير 2017 بين غياب برنامج ماكرون.. وفشل «الانقلاب» ضد فيُّون لوفيغارو والآن بات هذا المرشح موضوع مطاردة واستهداف من قبل بعض من يعتبرون أنفسهم صحفيي استقصاءات يطلقون اتهامات بناء على مصادر تحميهم حقوق السرية المهنية من الكشف عنها. وبطبيعة الحال فقد تم خرق أصلية البراءة لأي متهم سلفاً حتى يثبت العكس. هذا مع أن أجهزة العدالة نفسها تنظر الموضوع أصلاً ممثلة في محكمة الحسابات الوطنية، وهي أيضاً مرتبطة بالحكومة، وهو ما يعني أن مسألة فصل السلطات أيضاً يثور بصددها أكثر من سؤال. وليس خلواً من المعنى كذلك أن المؤسسة البرلمانية، التي هي مستقلة في تسيير أموالها، لم تضع أية عراقيل أمام تطفُّل القاضي في شؤونها. بل سمحت بأن يتنمّر عليها، ويقحم نفسه في أمورها بقسوة. واعتبر الكاتب، في غمرات حجاجه، أن هنالك فعلاً فضيحة متصلة بفرانسوا فيون! ما في ذلك شك، ولكن الطريقة التي تم بها تفجير هذه الفضيحة إعلامياً، وتضخيم أبعادها، وتوقيت إطلاقها، كل ذلك يدفع للاعتقاد بأن ثمة رغبة دفينة في استبعاد وإسكات صوت المرشح ذي الحظ الأوفر في الفوز، وحرمانه بكل الطرق الممكنة من ترجمة مشروعه السياسي الوطني الواعد على أرض الواقع. بل إن ظلال السياسة، والضربات المسيَّسة من تحت الحزام، هي أكثر من يبدو في الصورة في مسلسل استهداف فيُّون، ومحاولة إحراجه وإخراجه من السباق الرئاسي. هذا في حين أن صلة زوجته بـ«مجلة العالَمين» التي تعتبر جانباً مهماً من الفضيحة المالية، لا تعدو كونها عقداً خاصاً بينها وبين المجلة، وهو أمر ستقول العدالة رأيها فيه في النهاية. وفي الأخير قال الكاتب إن محاولات اليسار وصحافته «الليبرالوية» المزعومة، ومن ينصبون أنفسهم حراساً للفضيلة الموهومة، كلها قد فشلت، وفشل، بالتبعية، الانقلاب السياسي الذي حاول إخراج المرشح فيُّون من الحلبة. ليبراسيون في صحيفة ليبراسيون اليسارية ناقشت الكاتبة ناتالي رولين ما اعتبرته مشكلة غياب البرنامج الانتخابي، وبمعنى ما السياسي، بالنسبة للمرشح اليساري للرئاسيات مانويل ماكرون. وتأكيداً على إلحاح ضرورة سد هذه الثغرة جاء العنوان: «ماكرون: برنامج، وبسرعة»! حيث اعتبرت الكاتبة أن كثيرين ظلوا يتساءلون منذ دخول ماكرون السباق الرئاسي في مرحلة الانتخابات التمهيدية، عما إن كان وزير المالية السابق الشاب يمتلك بالفعل رؤية سياسية، وبرنامجاً قادراً على إقناع الناخبين الفرنسيين بإعطائه فرصة للوصول إلى الشوط الثاني، وبعد ذلك دخول قصر الإليزيه في النهاية! وقد زاد حجم وزخم الاهتمام بماكرون، خاصة منذ تفجر قضية مرشح اليمين التقليدي فرانسوا فيُّون، حيث باتت استطلاعات الرأي تعطي ماكرون الترتيب الثاني بين مرشحي الرئاسة، كما زادت أيضاً مساعي منافسيه على كرسي الرئاسة للنيل من مصداقية برنامجه الانتخابي، وكل هذا يحتم عليه بلورة برنامج قادر على إقناع الجميع بأنه مرشح قابل للترئيس فعلاً، وأن لديه من الرؤى السياسية ما يستطيع به الاستجابة للتحديات التي تواجه فرنسا والفرنسيين خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي يوم الخميس الماضي في مهرجان بمدينة بواتييه غرز فيُّون السكين في الجرح أكثر حين قال إن برنامج ماكرون مدرسة في الوهم السياسي، وأنه نوع جديد من الشعبوية اللحظية، التي تريد خوض حملة انتخابات رئاسية في غياب برنامج سياسي واضح. وهذه النبرة المتعلقة بافتقاد برنامج مقنع لا تقتصر على فيون واليمين والمنافسين الانتخابيين فقط، بل تتردد أصداؤها أحياناً حتى لدى بعض الزعامات اليسارية، مثل مرشحة الرئاسة السابقة سيغولين رويال. ولكن المفارقة أن هنالك عشرات من الخبراء في مختلف المجالات انكبوا فعلاً منذ شهر سبتمبر الماضي على إعداد برنامج انتخابي لماكرون، ولم يقدموا حصيلة عملهم إلا في نهاية شهر يناير الماضي. وفي المجمل يتعين على ماكرون الآن تقديم هذا البرنامج للجمهور بطريقة مقنعة، وتطوير وتوضيح ما قد يكون فيه من التباسات، ونقاط ضعف، وخاصة أن هذا المرشح لم يتكلم أبداً بالتفصيل عن تفاصيل رؤيته الاقتصادية، والضريبية، والكيفية التي سيحقق بها معدلات نمو أرفع، لإخراج الاقتصاد الفرنسي من وعكته، ولخفض معدلات البطالة. كما أن ماكرون أيضاً، وهو الأوروبي المتحمس، بحاجة إلى تقديم رؤية مفصلة لسياساته الأوروبية، في وقت يواجه فيه الاتحاد تحديات لا أول لها ولا آخر. لوموند نشرت صحيفة لوموند افتتاحية بعنوان: «رئاسة ترامب أو خيانة الشارع» كشفت فيها ما اعتبرته تراجعاً كبيراً من قبل الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب عن كثير من وعوده الانتخابية فيما يتعلق بالموقف من «وول ستريت» ولوبياتها المالية، ففي حين كان ترامب المرشح الرئاسي خلال الحملة يكيل أقذع أنواع النقد لجماعات الضغط المالي، والنخب السياسية الفاسدة المرتبطة معها، واعداً بأنه سيتبع سياسات شعبية، تخدم مصالح الشارع قبل مصالح الشركات والبنوك وجماعات الضغط المالي، لم يفعل منذ مجيئه إلى المكتب البيضاوي سوى تقريب بعض رموز الإمبراطوريات المالية، وبعض أباطرة وول ستريت، وهو بهذا المعنى يكون قد خان الشارع، ونكث بالوعد «الثوري» الذي وعد جماهير الطبقات الشعبية الأميركية بتحقيقه. ومنذ انتخاب ترامب أحاط نفسه ببعض رموز «وول ستريت» ابتداءً من غاري كوهن الذي عينه مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وستيفن منوتشين وزيراً للمالية، وأكثر من كل هذا لم يتردد ترامب أيضاً في توقيع قرارين، بتاريخ يوم الجمعة 3 فبراير الجاري، يقضيان بمراجعة قانون «دود- فرانك» الخاص بتنظيم التمويل منذ نشوب الأزمة المالية في 2008. وراحت الصحيفة تعدد مظاهر الحضور والتنفذ اللافتة التي اكتسبها بعض «أمراء ظلام» دهاليز «وول ستريت» في إدارة ترامب الجديدة، أو في العمل معها بشكل وثيق، وهو ما يعني، استطراداً، أن وعود الرئيس الجديد بإعلان الثورة والعصيان ضد إمبراطوريات رأس المال المالي، ورموزها، والنخب السياسية المحسوبة عليها أو المتصالحة معها، كل ذلك ذهب الآن أدراج الرياح. إعداد: حسن ولد المختار