حكمة حاكم تاريخ النشر: الأحد 12 فبراير 2017 عندما تدرس قصص النجاح في آسيا يستوقفك عدد من الحالات الاستثنائية من التميز، فعلى سبيل المثال، كم يتعجب الإنسان وهو يطلع على قصة نجاح ماليزيا خلال فترة حكم مهاتير محمد الذي ترأس الوزراء من 1981-2003 م خلال تلك السنوات تغير الفكر في ماليزيا فتحولت من دولة زراعية تعيش على تصدير المواد الأولية إلى بلد صناعي متقدم، أسهمت الصناعة بنسبة 90٪ من الناتج المحلي، كانت نسبة من هم تحت خط الفقر تقارب نصف عدد الشعب انخفضت إلى 5٪ عام 2002. وهناك قصة سنغافورة وبطل تلك الحكاية كان «لي كوان يو»، أول رئيس وزراء خلال حكمه الذي امتد 3 عقود. ونقل بلده من العالم الثالث إلى مصاف الدول المتقدمة عندما ركز على الاقتصاد بكل ما تحمله هذه الكلمة من مرادفات. لست هنا بصدد الحديث بإعجاب عن تلك النماذج، لكني بكل تواضع أمهد لقصة نجاح نعيشها هنا اسمها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت فصول مسيرتها بزعيمين خالدين هما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم يرحمهما الله، واستمرت مسيرة التميز والنهوض في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ونائبه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذا القائد الذي ينبغي دراسته عن قرب للكشف عن «كاريزما» القيادة لديه، وقد قلت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مرة أنني شخصياً أشعر بالزهو عندما أراه يهدي نسخاً من كتبه لكبار القادة الدوليين الذين يزورون الإمارات، فسألني عن السبب، فقلت لسموه إننا كعرب اشتهرنا في تاريخنا المعاصر بكثرة الإخفاقات، بيد أن تجربة النجاح التي تقودونها في الإمارات بينت للعالم أننا كعرب نستطيع العودة من جديد للنهوض بعد السقوط. تذكرت هذا الحوار مع سموه عندما أطلق في مستهل الأسبوع المنصرم هشتاق « استئناف الحضارة في عالمنا العربي»، حيث غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ب«تويتر» قائلاً «لي جلسة حوارية في القمة العالمية للحكومات حول استئناف الحضارة في العالم العربي والعودة لطريق التنمية»، وتساءل سموه: «هل هناك فرصة حقيقية لاستئناف الحضارة في عالمنا العربي، ما هي الوصفة للعودة لطريق التنمية؟ هل نحن قادرون على إعادة صياغة مستقبل منطقتنا».. وكتب قائلاً:«لي تجربة شخصية في القيادة والحكم والإدارة، ويطالبني العديد من المحبين بسردها ووضع خلاصتها أمام المسؤولين في العالم العربي». اليوم وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تبدأ فعاليات الدورة الخامسة من «القمة العالمية للحكومات» التي تضم جلساتها 150 متحدثا في 114 جلسة يحضرها أكثر من 4000 شخصية من 138 دولة. ومع تقديري لكل المشاركين من أرجاء المعمورة الذين أحسنت لجنة الإعداد للقمة اختيارهم، إلا أنني أزعم أن الناس متلهفون لحديث الشيخ محمد بن راشد الذي قال فيه الشاعر وقد أعجز الأفكار من عزماته - وتلك القوافي صرن عني شردا. فهو فارس الملحمة ذو الرؤية الملهمة التي تحول خلالها بلدنا إلى نموذج يحتذى وقصة من الإبداع تروى، ويتعلم الناس خلالها أن حكمة الحاكم هي مربط الفرس في رهان السباق الحضاري.