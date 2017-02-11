ماذا عن الاقتصاد؟ تاريخ النشر: السبت 11 فبراير 2017 التصريحات غير المتناغمة لإدارة ترامب والتسريبات من البيت الأبيض أصبحت تحصل على مزيد من الاهتمام، وفي خلال أسبوعين فقط من توليه الرئاسة، اتخذ ترامب بالفعل بعض التدابير الجوهرية فيما يتعلق بالاقتصاد، بما في ذلك أمر تنفيذي يحد عموماً من اللوائح ومراقبة التكاليف التنظيمية، ما يتطلب استكمال مشاريع خطوط الأنابيب باستخدام منتجات الحديد والصلب التي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة، ومراجعة قانون «دود-فرانك» لإصلاح وول ستريت، وإلغاء مرسوم أوباما حول الاستشارات المالية قبل أن يدخل حيز التنفيذ في شهر أبريل. وعلاوة على ذلك، فقد جعل ترامب «ويلبر روس»، مرشحه لتولي وزارة التجارة، أحد كبار المسؤولين عن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). ومن خلال القيام بذلك، نزع ترامب فتيل وضع ربما يكون قبيحاً وقام بتهميش بعض من مستشاريه. ويُعد إصلاح اتفاقية «نافتا» خطوة مهمة للغاية، ومن الجيد أن ترامب منح «روس» هذه السلطة القوية. إد روجرز* *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»