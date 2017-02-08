سياسة رائدة في الأمن الغذائي تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017 تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة للأمن الغذائي، باعتباره يدخل في صميم الاستراتيجيات الحكومية، التي تشمل كذلك ضمان جودة الرعاية الصحية واعتماد أفضل السياسات التعليمية، والتحسين المستمر للأداء الحكومي، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى كل الخدمات مع الحفاظ على جودتها وتميزها، ولهذا وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة كل الشروط الضرورية للحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الإطار، وتواصل العمل المكثف لبلوغ الأهداف الكبرى المتمثلة في الوصول إلى موقع الصدارة على مختلف الصعد. ولم يكن لدولة الإمارات أن تصل إلى تلك المراحل المتقدمة في تأمين الاحتياجات اللازمة كافة لولا إدراك القيادة الرشيدة لأهمية ترتيب الأولويات التي تجعل من الأمن الغذائي شرطاً رئيساً للوصول إلى التقدم في المجالات الأخرى.‏‭ ‬ولهذا ‬أظهرت ‬معظم ‬المؤشرات ‬العالمية ‬على ‬مدى ‬السنوات ‬الأخيرة ‬احتفاظ ‬دولة ‬الإمارات ‬بالمركز ‬الأول ‬في ‬المنطقة ‬العربية ‬في ‬مؤشر ‬الأمن ‬الغذائي ‬العالمي، ‬وذلك ‬استناداً ‬إلى ‬معايير ‬أساسية ‬أبرزها ‬مدى ‬توافر ‬الكميات ‬الكافية ‬من ‬الغذاء، ‬وقدرة ‬الدولة ‬على ‬تحمل ‬تكاليف ‬الغذاء، ‬بالإضافة ‬إلى ‬احترام ‬معايير ‬جودة ‬وسلامة ‬الغذاء، ‬كما ‬توفر ‬الدولة ‬بنية ‬تحتية ‬ولوجستية ‬ذات ‬جودة ‬عالية، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬القدرة ‬الكبيرة ‬على ‬التخزين ‬والحفظ، ‬واستجابة ‬الأسواق ‬المحلية ‬لشروط ‬الصيانة ‬والضوابط ‬الصحية. إن حرص دولة الإمارات على انتهاج السياسات اللازمة في مجال الأمن الغذائي، جعل منها نموذجاً ناجحاً لدى المنظمات الدولية الناشطة في مجال تحقيق الأمن الغذائي، ما دفعها إلى الدخول معها في شراكات ذات مردودية إيجابية، ومؤخراً جاء استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لوفد تحالف الأمن الغذائي، في إطار تقديم الوفد لخطته الرامية إلى تدريب مجندي الخدمة الوطنية، وهي الخطة التي أطلقها التحالف مؤخراً بتوجيهات من سموه لتأهيل الكوادر الوطنية من مجندي الخدمة الوطنية على مستوى الدولة وإلحاقها بالمنشآت الأساسية التي تخدم منظومة الأمن الغذائي. وتجتهد دولة الإمارات منذ نشأتها من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الأمن الغذائي على أراضيها، وتعتبر أن الأمن الغذائي مكون أصيل وجوهري، ضمن مكونات الأمن المجتمعي والوطني، وواحد من المطالب الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتبذل الدولة من أجل ذلك الكثير من الجهود، بداية بالسعي للتغلب على محدودية الموارد الطبيعية اللازمة للزراعة على المستوى المحلي، من خلال استصلاح الأراضي، ومعالجة مشكلة محدودية الموارد المائية بتحلية مياه البحر والاستغلال الأمثل للمياه الجوفية وتطوير شبكات الري وتطوير الطرق الزراعية وحسن إدارة الثروة الحيوانية، والعمل على تكوين مخزون استراتيجي من الأغذية لضمان توافرها بكميات تكفي لفترات آمنة في المستقبل، فضلاً عن الدخول في شراكات لتنفيذ مشروعات زراعية على أراضي الدول ذات الموارد الزراعية الوفيرة لتحقيق النفع المتبادل، وتحسين مؤشرات الأمن الغذائي هنا وهناك، ولهذا كله فقد صنفت مراكز متخصصة دولة الإمارات خلال العامين الأخيرين ضمن أفضل الدول في مجال الأمن الغذائي. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية