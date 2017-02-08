الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017 جرائم حرب سوريا.. وانتصار شعب رومانيا «الجارديان» «فاينانشيال تايمز» أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها يوم الاثنين الماضي، أنه بعد ربع قرن على إسقاط الشيوعية في رومانيا، تمكن الشعب هناك من تحقيق إنجاز كبير آخر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن اضطرت الحكومة الرومانية إلى سحب قرارات العفو عن عدد من المسؤولين المحكومين، وعدم تجريم الانتهاكات «الصغيرة» للمناصب الرسمية.. وذلك من خلال الاحتجاجات الحاشدة. ووصفت تلك القرارات بأنها «كانت خيانة ليس للشعب فحسب، ولكن أيضاً للتقدم المشجع الذي أحرزته البلاد على صعيد مواجهة الفساد المتفشي». ونوّهت إلى أن المعركة ضد الفساد المستشري في رومانيا كانت مهمة شاقة وطويلة الأمد، فالبلاد تقدمت بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي في 2007، رغم أن إصلاحاتها في مجالات مثل محاربة الجريمة وبناء نظام قضائي مستقل تخلفت بشكل كبير عن الدول الشيوعية السابقة التي انضمت للاتحاد في 2004. وأوضحت أن بروكسل فرضت إجراءات رقابية خاصة لضمان استمرار التقدم، وفي السنوات الأخيرة أظهرت رومانيا نجاحاً في التعامل مع معضلة الفساد، إذ لاحقت إدارة مكافحة الفساد الوطنية فيها المسؤولين على كل المستويات. وألمحت إلى أن رئيس الوزراء الأسبق «أدريان ناستاسي» مسجون منذ 2012، واستقال «فيكتور بونتا» من المنصب في 2015 بعد أن واجه تهماً جنائية، وتواصل التقدم في مكافحة الفساد في ظل حكومة التكنوقراط الحالية والرئيس المناهض للفساد «كلاوس إيوهانيس». وذكرت الصحيفة أن هناك اتهامات لإدارة مكافحة الفساد بأنها متعسفة، لكن حتى إذا كانت هناك تعديلات مطلوبة على أنشطتها، فإن العفو الجماعي ومنع تجريم شريحة مهمة من الجرائم، سبيل خاطئ لتحقيق ذلك! وطالبت الصحيفة الرومانيين بالبقاء متيقظين لضمان عدم تمرير القرارات في صورة جديدة، وألا تنتكس الحكومة في إجراءات الديمقراطية. «ديلي تليجراف» دعت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها أمس الأول، رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي» إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع إسرائيل، معتبرةً أنها حليف مهم عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع دول مارقة مثل إيران، التي تلتزم بتقويض المصالح الغربية في المنطقة. وقالت: «إن إدارة أوباما كثيراً ما غضت الطرف عن تدخل إيران في الشؤون العربية بسبب رغبة واشنطن في عقد اتفاقها مع طهران بشأن البرنامج النووي المثير للجدل»، مضيفةً: «إن ذلك منح الحرس الثوري الإيراني حرية تصدير أيديولوجيا مسممة إلى اليمن والعراق وسوريا ولبنان». وأكدت أن إيران تمثل خطراً في حد ذاتها بعد تجربتها مؤخراً صاروخين باليستيين في انتهاك صارخ للاتفاق النووي. وفي حين أشارت إلى وجود خلافات مع نتنياهو بشأن خطط التوسع الاستيطاني، ما من شأنه أن يقوض فرص التوصل إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقد شددت الصحيفة على ضرورة التصدي لإيران. «الإندبندنت» أكد الكاتب والحقوقي «ريان ماكارل» في مقال نشرته صحيفة «الإندبندنت» أمس، أن ترامب سيخسر معركته القضائية بشأن حظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «إن الدستور الأميركي يحظر التمييز بسبب الدين، واصفاً الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي، قبل أن يعلق قاضٍ فيدرالي العمل به، بأنه «غير إنساني ويفتقر إلى الحكمة وغير دستوري». وأوضح الكاتب أن الدستور الأميركي يحمي الحرية الدينية ببند يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر، كما أنه يحظر فرض أعباء خاصة على الناس بسبب معتقداتهم الدينية، والحظر الذي فرضه ترامب ينتهك كلا الأمرين معاً. إعداد: وائل بدران