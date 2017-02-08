«أميركا أولاً».. وماذا عن إسرائيل؟! تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017 تتباين سياسة الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) مع سياسات أسلافه من الرؤساء الأميركيين على مدار العقود السابقة، من حيث اتباع سياسة قد تؤدي إلى «انعزالية» جديدة تركز على المصالح الأميركية، وذلك بموجب الشعار الرئيسي لحملته الانتخابية: «أميركا أولاً». ومن وحي الشعار يفهم أنه ليس هناك علاقة مميزة مع أي دولة. إلا أن الكاتب الأميركي ورئيس تحرير موقع «ذا أميركان كونسر فاتيف»، باتريك بوكانان، أعلنها صراحة ودون مواربة في مقال بعنوان «أميركا أولاً أم إسرائيل أولاً؟»، حيث كتب يقول: «لقد رفع ترامب في كلمته بعد التنصيب شعار (أميركا أولاً)، وما لم يقله علناً هو أن إسرائيل ثانياً. ترامب لديه صديق جديد هو بنيامين نتنياهو. مع تسلم ترامب الرئاسة سينتهي أي ضغط على إسرائيل والاستيطان سيستمر». ويضيف: «في الواقع، حل الدولتين أصبح بالتأكيد ميتاً الآن، إذ أن نتنياهو لن يفكك المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية من أجل إقامة دولة فلسطينية، فماذا سيكون موقف ترامب من كل ذلك؟ من المؤكد أن ترامب سيتبع سياسة أميركية مؤيدة كلياً لإسرائيل». فهل ذلك التحول الأميركي باتجاه مزيد من التأييد لإسرائيل قدر لا مناص منه؟ وهل يصح الاستنتاج بأنه من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية إيجاد حل «عادل» للقضية الفلسطينية، باعتبار أن السياسة الإسرائيلية الراهنة تؤذي المصلحة الأميركية العليا في هذا الشأن؟ وتزداد مشروعية هذا السؤال، خاصة أن الرئيس ترامب أعلن قبل أيام أنه «حان الوقت لإعادة النظر في السياسة الخارجية الأميركية، بما فيها السياسة حيال الشرق الأوسط»، وذلك مباشرة بعد بيان نشره البيت الأبيض أشار فيه أيضاً إلى أنه «على الرغم من أن المستوطنات القائمة في المناطق المحتلة لا تشكل عائقاً أمام تحقيق السلام، فإن توسيعها وإقامة مستوطنات جديدة قد لا يكون مفيداً في كل ما يتعلق بدفع عملية السلام». خسائر الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال العقود الماضية كانت من أجل مصلحة إسرائيل. فالوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط تسبب بنتائج عكسية أدت لاستهداف هذا الوجود، مما شجع على موجة ما زالت مستمرة من الإرهاب. كما أن أي تحرك دبلوماسي نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيداً عن صيغة «حل الدولتين»، هو تحرك لا جدوى منه، وبالذات مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وتسمين المستوطنات فيها. وكان ترامب قد كشف مبكراً عن تحيزه لإسرائيل في تصريحاته خلال الحملة الانتخابية، بدأها بوعده نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، كما سارع بتعيين «ديفيد فريدمان» في منصب سفير واشنطن لدى تل أبيب، وهو أحد أبرز مؤيدي إسرائيل وسياستها الاستيطانية المرفوضة دولياً. كما أن ترامب نفسه وزوج ابنته رجل الأعمال اليهودي «جاريد كوشنر»، من بين المتبرعين لمنظمة «الأصدقاء الأميركان لبيت إيل» الداعمة للاستيطان. فهل هذه كلها تصرفات تصب في مصلحة «أميركا أولاً»؟! في مقال حديث له، كتب المحلل السياسي «آريئيل بولشتاين» يقول: «لقد بدأ أوباما ولايته بخطاب القاهرة سيئ الذكر، والذي حاول فيه مد يده إلى الإخوان المسلمين. ويبدأ ترامب ولايته بلقاء مع رئيس حكومة إسرائيل. فيا لها من مفارقة!». ويضيف: «تحديد موعد للاجتماع مع نتنياهو (15 الجاري) يحمل رسالة رمزية، سواء بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة لرئيس وزرائها، مفاده أن إسرائيل هي من الحلفاء المهمين للدولة العظمى. وكان ترامب قد وعد بتغيير الأمور جذرياً، قائلاً إن إسرائيل لن تخشى بعد الآن خيانة أكبر أصدقائها. الآن حانت مرحلة تحقيق الوعود، وكما شاهدنا جميعاً في الموضوعات الأخرى، فإن الرئيس الأميركي الجديد ممتاز في الوفاء بوعوده». لكن «بوكانان» أظهر حصافة عالية حين ختم مقاله السابق بالقول: «إذا مضى ترامب قدماً باتباع سياسة الدعم المطلق لإسرائيل، فسوف ينتهي الأمر بأن يصبح الصديق الوحيد لإسرائيل، وبأن تصبح إسرائيل الصديق الوحيد لأميركا في الشرق الأوسط. وهذا يفرض علينا سؤالاً لابد من الإجابة عنه: هل ستصطدم سياستنا (أميركا أولاً) بسياسة نتنياهو (إسرائيل أولاً)؟». لقد أفنت الولايات المتحدة عقوداً من الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي والعسكري الدسم والفعّال لإسرائيل.. وكل ذلك جاء على حساب الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وضرب عميقاً في صورة ومصالح الولايات المتحدة. والآن، ووفقاً للطروحات المعلنة، هل تطلب إدارة ترامب من إسرائيل، وتحديداً من أجل مصالح «أميركا أولاً»، ثمناً مستحقاً للفلسطينيين والعرب، مقابل كل هذا السخاء الأميركي الممتد؟!