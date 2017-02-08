خطابات التخرج

تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017

خلال العامين الأولين من رئاسته، ألقى بوش الابن خطابات في جامعات يل ونوتردام وأوهايو. كما ألقى أوباما خطابات خلال عاميه الأولين في جامعات نوتردام وميشيغن وكارنيغي ميلون. لكن لا تتوقعوا أن يفعل الرئيس ترامب شيئاً مماثلاً، سواء في هذه الجامعات أو غيرها، لأنه سيقابل باحتجاجات كبيرة قد تمتد خارج الحرم الجامعي.

والواقع أن تهديد الاحتجاجات الصاخبة كان قد حدّ من ظهور بضعة رؤساء آخرين، مثل جونسون ونيكسون. لكن ليس خلال السنوات الأولى من رئاستهم. أما بالنسبة إلى ترامب، وبالنظر إلى حظره الهجرة وميله إلى الإهانات العرقية والتمييزية ضد النساء، فالظاهرة وقعت بشكل فوري تقريباً.

وتقليدياً، درج الرؤساء على التحدث في إحدى الأكاديميات العسكرية. ولا شك أن ترامب، الذي يحب أن ينظر إليه على أنه قريب من الجيش، سيفعل ذلك. فهذه ملاذات آمنة بالنسبة إليه. لكن من المستبعد أن يكون محل ترحيب في معظم المؤسسات الجامعية العريقة، ما يعني أنه سيضطر إلى إلقاء خطاب تخرج في مدرسة مسيحية محافظة.

وما قد يكون مزعجاً لترامب هو مشاعر العداء تجاهه في جامعة بنسلفانيا، الجامعة التي تخرج فيها هو وثلاثة من أبنائه. فالكثير من الطلبة هناك يشعرون بالحرج من زميلهم السابق، كما أن صحيفة الطلبة تنتقده باستمرار. وفي 11 يناير، تقاسمت مجموعة من الطلبة اليهود والمسلمين في بنسلفانيا رحلة بالحافلة إلى واشنطن للانضمام لمظاهرة نسائية وطنية ضد ترامب.

ألبرت هانت

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرغ نيوز سيرفس»