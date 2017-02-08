فوضى في واشنطن تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017 تحمل هذه الحالة من مظاهر الفوضى والارتباك، والتي ميزت الأيام الأولى لإدارة ترامب، في طياتها أخطاراً جسيمة على نظام الحوكمة والسياسة الخارجية والأسواق المالية العالمية. وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى ثلاثة عوامل أساسية. أولها أن الرئيس ترامب ذاته يتصرف وكأنه يواصل عمله في الحملة الانتخابية، وهذا ما يجعله يبدو وكأنه رجل غير منتبه لأفعاله، فضلاً عن أنه يواصل التغريد على موقع «تويتر» وبأسلوب ينزع نحو الإثارة ويجعل حتى أقرب مستشاريه في حالة من الشك وعدم اليقين فيما يتعلق برغباته ومعتقداته. ونستنتج من ذلك أن ترامب يعتمد لدرجة مبالغ فيها على مجموعة صغيرة من المستشارين الملازمين له باستمرار في البيت الأبيض، وهم الذين يبدو أنهم دائمو الاختلاف فيما بينهم حول كل القضايا باستثناء ما يتداولونه فيما بينهم من مشاعر الغضب ومواقف الازدراء من الصحافة السيّارة. وكان لهجومهم المتواصل على الصحافة نتائجه المتوقعة، ومنها تركيز الصحفيين على أعمالهم وتصريحاتهم ونبش القصص والروايات السلبية التي تسيء إليهم. وتتمثل المشكلة الثانية في أنه ما من واحدة من الوكالات المهمة للسلطة التنفيذية مكتملة التشكيل بالموظفين وطواقم الخبراء حتى الآن. والقليل فحسب من الوزراء أقسموا اليمين ودخلوا مكاتبهم، ومنهم وزراء الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لكن المرشحين لمناصب أخرى مثل الخزانة، والادعاء العام، والخدمات الصحية والإنسانية.. لم يتم البت برلمانياً في تعيينهم حتى الآن. وإلى أن يتم اختيار الأشخاص الذين سيشغلون هذه المناصب، لا يمكن تعيين نواب الوزراء ومساعديهم، ولهذا السبب فلن تكون هناك إلا قدرة ضعيفة للوكالات الحكومية على العمل بشكل مسؤول ولعب الدور الصحيح المنوط بها في مجال التوظيف وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن البيت الأبيض. لكن، وفي إطار تسرّع الإدارة بإصدار هذا الأمر التنفيذي حتى تظهر للمواطنين مدى «صرامتها في التصدي للإرهاب» و«الحفاظ على أميركا آمنة»، كتب له أن يواجه كثيراً من التحدي من المحاكم الأميركية المتخصصة، فيما قوبل بكثير من الاحتجاج عالمياً حتى من قبل أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وخلق جوّاً من المرارة في أوساط العراقيين الذين ساعدوا الأميركيين في غزو بلادهم عام 2003 لقاء تقديم الوعود إليهم بالحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة مقابل خدماتهم. وبعض الدول الأخرى الواردة في القائمة، وخاصة إيران، اتخذت إجراءات انتقامية وأصدرت أمراً بمنع منح التأشيرات للأميركيين الراغبين في زيارة إيران من أجل العمل والاستثمار أو في إطار اللقاءات العائلية أو حتى لغرض الزيارة. وعلى الجبهة الوطنية، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي ستلقى الترحيب في أوساط صناعة النفط ومشتقاته لو نفذت، لأنها ستزيل العقبات التي وضعت أمامها منذ أزمة 2008 المالية. وجاءت بعض أهم تلك الأوامر المتعلقة بتنظيم العمل في «وول ستريت» معاكساً تماماً لما وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية فيما يتعلق بتنظيم أسواق المال والشركات الكبرى. وحتى الآن، يبدو وكأن المؤسسات المالية هي الجهة الرابحة الكبرى من وصول إدارة ترامب، وليس «ذوي اللياقات الزرقاء» أو العمال الكادحين الذين كانوا يعتقدون أن ترامب هو الرجل الذي سيقف إلى جانبهم ويحل مشاكلهم.