في معنى السعادة تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017 عرف الناس على مدار تاريخهم «الفرد السعيد»، ورسم الفلاسفة والمصلحون ملامح «المجتمع السعيد» بخيال مجنح أهداهم إلى «المدينة الفاضلة»، ولم تتوقف الدول عن السعي الدائب لبلوغ السعادة، التي تعني شعوراً بالبهجة والرضا والغبطة، وأن الحياة رغدة ومستقرة ينعم فيها الفرد بالسكينة والطمأنينة ويبتعد فيها عن الألم. وهذا الشعور ينبع من الإحساس الدائم بخيرية الذات، وخيرية الحياة، وخيرية المصير. إن كل البشر على وجه الأرض يسعون إلى تحقيق السعادة مهما كان اختلاف مذاهبهم وأعراقهم، ومشاربهم ومبادئهم، وغاياتهم ومقاصدهم. وقد تكون السعادة قصيرة الأمد، أو طويلة الأمد، أي تتجدد باستمرار، حين يجد الفرد ما يحفزه على السعادة. وهناك تعريفات وتصورات واقترابات عديدة من السعادة، فالمصريون القدماء كانوا يربطونها بالخصب والنماء الذي يصنعه النيل. والفيلسوف اليوناني أرسطو عرفها بأنها المعنى ‏‏والغرض‏ ‏من‏ ‏الحياة‏ ‏والهدف‏ ‏الكامل‏ ‏ونهاية‏ ‏الوجود‏ ‏الإنساني‏، وهي ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏الحكمة‏ ‏وليس‏ ‏من سعيد‏ ‏في‏ ‏الدنيا‏ ‏كالعاقل‏ ‏الحكيم‏. وقد شغل موضوع السعادة الباحثين والدارسين، فعلى سبيل المثال هناك دراسة نشرتها صحيفة «ذي بريتيش ميديكال جورنال»، خلصت إلى أن السعادة تنتقل بالعدوى ضمن أصدقاء أو أفراد الأسرة الواحدة، ولكن ليس بين زملاء العمل. وهناك دراستان أجريتا في الولايات المتحدة خلال الأعوام التي تراوحت بين 1957 و1976 خلصتا إلى وجود ارتباط بين الشعور بالسعادة وبين حالة الزواج وهذا التأثير أعلى لدى الذكور منه لدى الإناث ولدى الأكثر شباباً. وكتب أستاذ الفلسفة «نيكولاس وايت» كتابه المهم الذي عرض فيه تاريخاً موجزاً للسعادة، أثبت فيه أن السعادة مرتبطة بكل شيء يتعلق بالموجودات البشرية أو حتى بغيرها، ويقول: «إن التفسير الجيد للسعادة يجب أن يبدأ بالوعي بكثرة الأهداف وما بينها من تضارب، والإيضاح المفصل للمفهوم ينبغي أن يجسده، وأن يبين كيف يمكن لهذا المفهوم أن يتحقق من خلال الكثرة بما تنطوي عليه في باطنها من تضارب وهو ما يطرحه الوعي أمامنا. وأياً كانت الحالة التي تصبح عليها السعادة فإن كل فرد يوافق على أنها حالة طيبة، حالة ينبغي السعي إليها». وربط الفقيه الكبير الإمام الشافعي ‏بين السعادة والكد وبذل الجهد، وذلك في بيت شعر يقول فيه: «سافر تجد عوضاً عمن تفارقه.. وانصب فإن لذيذ العيش في النصَب». واقترب بنجامين ديزرائيلي، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، من هذا المعنى حين قال: «ربما تقوم بشيء لا يجلب لك السعادة، ولكن ليست هناك سعادة دون القيام بشيء». وهناك من يرى في هذه الناحية أن السعادة ليست لغزاً يحتاج إلى إعمال الفكر والخيال والتصوّر لمعرفة حلّه! ولكنّها امتثال وعمل وهمّة وبذل الجهد في سبيل تحصيل ما نحب، فأيّ شيءٍ نطلبه في هذه الحياة يحتاج إلى جهدٍ كبير، وعمل دؤوب. ويعتقد الأديب‏ ‏الروسي الكبير «ليو‏ ‏تولستوي»‏ أن السعادة‏ ‏تعني امتلاك‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشياء‏: ‏شيء‏ ‏تعمله‏، ‏وشيء‏ ‏تحبه، ‏‏وشيء‏ ‏تطمح‏ ‏إليه، وقال «إننا نبحث عن السعادة غالبًا وهي قريبة منا، كما نبحث في كثير من الأحيان عن النظارة وهي فوق عيوننا». أما المهاتما غاندي فيقول: «السعادة هي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏ما‏ ‏تفكر‏ ‏فيه‏ ‏وما‏ ‏تقوله‏ ‏وما‏ ‏تفعله‏ ‏منسجما‏ً، فإذا‏ ‏توافقت‏ ‏أفكارك‏ ‏مع‏ ‏أفعالك‏ ‏فإن‏ ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏السعادة‏ ‏الحقيقية‏». ويربط عالم الرياضيات لويس كارول بين السعادة والإيمان بالله، قائلًا: «إذا لم تكن تعرف إلى أين أنت ذاهب، فكل الطرق ستأخذك إلى هناك». أما الروائي‏ ‏الأميركي‏ ‏«واين‏ ‏داير‏ ‏فيشر» فيرى أن السعادة‏ ‏ تنبع من الإنسان نفسه، ‏ونتيجة‏ ‏لطريقته ‏في‏ ‏التفكير‏، ويقول: «‏‏كل‏ ‏شخص‏ ‏بداخله‏ ‏مفاتيح‏ ‏سعادته‏ ‏وعليه‏ ‏أن‏ ‏يبحث‏ ‏عنها‏ ‏جيدا‏ً ‏وألا‏ ‏يضيّع‏ ‏من‏ ‏عمره‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الوقت».‏ وأغلب هذه التعريفات انصبت على السعادة الفردية، أما الدول السعيدة، فهي مسألة شغلت علماء الاجتماع والاقتصاد والنفس والسياسة، فصنفوا الدول حسب سعادة مواطنيها، إلى سعيدة وتعيسة وبينهما درجات تقترب من هذه أو تلك، ووضعوا كل ذلك على خرائط. وتوجد مؤشرات على السعادة تم وضعها قبل رسم هذه الخرائط، منها: التمتع بالصحة الجيدة، ودخل كافٍ لمقابلة الاحتياجات الأساسية، ووجود عاطفة في حياة الشخص، وانشغال الشخص بعمل منتج أو نشاط، وأهداف للحياة محددة وقابلة للتحقق، والسلوك الطيب للشخص من عوامل تحقيق السعادة لنفسه، وبالإضافة إلى المتطلبات السابقة، ينبغي أن تتوافر لدى الفرد المقدرة على إغفال مسببات التعاسة في حياته.