المستقبل المراوغ تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017 قبل أكثر من ثلاثين عاماً نشر الاقتصادي والمفكر الأميركي الشهير «جون كينيث جالبريث» أحد أهم كتبه، وهو «الدولة الصناعية الحديثة»، ومن الأفكار التي ضمّنها في هذا المؤلف أن التقدم المضطرد في التكنولوجيا المطبقة سيضطر المسؤولين وأصحاب المشروعات إلى توجيه اهتمامهم أكثر فأكثر نحو المستقبل ومحاولة استشرافه والتحسب لمتغيراته، وأنه كلما زادت التكنولوجيا تعقيداً وتكلفة، أصبح على المعنيين بإدارة الاقتصاد والسياسة والمجتمع الاهتمام بالمستقبل الأبعد فالأبعد. ولا حاجة الآن لبيان هذا التداخل المتزايد بين مخرجات التطور التكنولوجي والأوجه المختلفة لحياة المجتمعات والدول المعاصرة. وكما نلاحظ فإنه كلما تسارع التقدم التكنولوجي، اكتسبت الدراسات المستقبلية أهمية مضافة وتضاعفت الحاجة إليها، لاسيما في حالة العالم العربي الذي ما عاد يملك السيطرة على مصيره، وهو الميال إلى التمني أكثر من التخطيط المنهجي والتنبؤ الواعي. وفي كتابه «العالم عام 2050»، يحاول الدكتور جلال أمين، المفكر والخبير الدولي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، استشراف ما يمكن أن يصبح عليه العالم في منتصف القرن الحادي والعشرين، مع تركيز خاص على العالم العربي وأحواله المتوقعة بعد 35 عاماً من الآن. ويعتقد الدكتور جلال أن التفكير في المستقبل والتخطيط له من أساسيات نهوض الأمم الحية والراغبة في حجز مكانة لها في العصر، لكنه يحذّر «المنجمين»، أو كتاب الدراسات المستقبلية في العالم العربي، ممن ينشغلون بالمستقبل فقط لأن الغرب ينشغل به، لذلك علينا أن ننشغل به نحن أيضاً (!)، منبهاً إلى مخاطر التصور التطوري الخطي للتاريخ دون اعتبار لانعراجاته وانكساراته الحادة! وهو يرى في كثير من حالات الانكباب على الحديث عن المستقبل في البلاد العربية أمراً مصطنعاً وغير طبيعي، ويعتقد أن الخيار الصحيح في مثل حالنا العربي إنما هو ذلك الموقف الذي لا يستسلم لتوهم القدرة على تشكيل المستقبل بحذافيره، وكما نشاء، ولا ينظر للمستقبل وكأننا أمام طريق مفتوح خال من أي عراقيل، لكنه أيضاً لا يستسلم لإغراء الانغماس في ذكريات الماضي. كما يرى أنه مهما كانت قدرة الآخر، المتقدم والمهيمن، على التأثير في مسارات مستقبلنا، فإن هناك مجالات لا تهمه أو لا يستطيع التأثير فيها أصلًا، وهي مجالات ليست قليلة الأهمية، ونتمتع فيها بقدر من الحرية، مثل التعليم والإعلام، وما ينطويان عليه من إمكانات عظيمة تفتح أبواباً أخرى للنهضة الثقافية والاجتماعية. ويتطرق الكتاب لمستقبل الرأسمالية على ضوء الأزمة المالية العالمية التي نشبت في عام 2008، موضحاً أنها نبعت من القطاع الذي طالما كان درة تاج النظام الرأسمالي، أي القطاع البنكي والعقاري الذي تعرض لانهيارات وصلت تأثيراتها السلبية باقي مكونات النظام في معظم أنحاء العالم. ثم يحاول تخمين مستقبل علم الاقتصاد والفكر الاقتصادي عموماً بحلول عام 2050، مع الإشارة إلى بعض الإرهاصات والتحولات النظرية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية لعام 2008. ويخوض المؤلف أخطر مغامراته في الكتاب، حين يحاول استشراف مستقبل مصر وأحوالها في عام 2050، متوقعاً أن يصبح حجم سكانها في ذلك العام نحو 130 مليوناً، وهو أمر «مرعب» إذا ما تخيلنا هذا العدد من الناس يمشون في الشوارع نفسها، ويقطنون المدن نفسها، ويأكلون من المساحة المزروعة نفسها. لكنه يتوقع مدناً أكبر وأكثر اتساعاً، ومساحات زراعية أوسع وأغزر إنتاجية. كما يتوقع أن يكون المصريون في ذلك الوقت مهمومين (كما هم الآن) بمعدلات التنمية وبمتوسط الدخل الذي سيكون أعلى بكثير مما هو عليه الآن، رغم الزيادة في عدد السكان، تماماً كما حدث في الفترة بين عامي 1950 و2000 حيث تضاعف متوسط الدخل الحقيقي ثلاث مرات. كما يتوقع المؤلف أن تكون مصر في عام 2050 قد طبقت أساليب فعالة لمكافحة التلوث البيئي ولمنع حدوثه أصلا. لكن إن لم يعد الاكتظاظ السكاني مشكلة في عام 2050، ولا انخفاض متوسط الدخل ومعدلات التنمية مشكلة، ولا التلوث البيئي مشكلة، ولا توزيع الدخل مشكلة.. فما الذي سيصبح أهم شاغل للمصريين في ذلك الوقت؟ ربما نظفر بجزء من الإجابة في تساؤل المؤلف: مَن كان يمكنه التنبؤ في عام 1950 بأي من الأحداث والتطورات التي جرت في مصر وغيرها من بلدان العالم، خلال خمسين سنة اللاحقة؟ ولعل المعنى الرئيسي في ذلك، أن التاريخ الإنساني لم يفتأ يثبت مَكْرَه وقدرته على فتح مسارات مراوغة وغير متوقعة، كما لم يفتأ الإنسان يظهر قدرته الفائقة في كل مرة، ليس فقط على حل ما يصادفه من مشكلات ومصاعب، ولكن أيضاً على خلق مشكلات جديدة مما لم يكن في الحسبان أو بالإمكان تصوره قبل بضعة عقود! محمد ولد المنى الكتاب: العالم في عام 2050 المؤلف: د. جلال أمين الناشر: دار الكرمة للنشر تاريخ النشر: 2017