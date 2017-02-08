هاجس الخصوصية

تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

اتخذت محكمة في فيلادلفيا قراراً مؤسفاً يعيد فتح الجدل القانوني حول ما كان لدى الولايات المتحدة الحق في الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني المخزنة في خوادم حاسوبية أجنبية إذا كانت تابعة لشركات أميركية، وإذا بقي حكم القاضي توماس رويتر قائماً بعد الاستئناف، فإن أي شخص يستعمل شركات إنترنت مقرها في الولايات المتحدة سيتعين عليه أن يتعايش مع فكرة أنه بالنسبة للحكومة الأميركية، فإنه حيثما اشتغلت تلك الشركات فثمة أميركا.

إنها مقاربة خطيرة تضر بآفاق التوسع الدولي لشركات التكنولوجيا الأميركية. والواقع أن الزبائن القلقين على الخصوصية في أوروبا أخذوا منذ بعض الوقت يرتابون في تعاون الحكومة الأميركية مع شركات التكنولوجيا الكبرى، مثلما كشف ذلك الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن. واليوم، يريد سياسيون قوميون في بعض البلدان – مثل زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي مارين لوبين – حظر نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، غير أن ذلك لا يبدو أنه سيضمن أن الولايات المتحدة لن تصل إليها أيضاً.

ولكن القاضي رويتر رفض أن يكون ملزماً بسابقة مايكروسوفت، وحاجج لدى نطقه بالحكم بأنه ما دام موظفاً أميركياً في جوجل يستطيع الوصول إلى البيانات باستعمال حاسوب موجود في الولايات المتحدة، فإن ذلك كافٍ.

اليوم سيتعين على المحكمة العليا الأميركية على الأرجح اتخاذ موقف بخصوص هذا الموضوع. وقد قررت جوجل استئناف حكم القاضي رويتر، والآن وقد بتنا أمام سابقتين متناقضتين، فلا شك أن الحكومة سترغب في متابعة المعركة حتى النهاية.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»