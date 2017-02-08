رئاسة ترامب.. آمال وتوقعات

تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض، ليكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، فيما انطلقت احتجاجات غاضبة ضده في بعض الولايات الأميركية. وأرسل بابا الفاتيكان رسالة تهنئة لترامب تحثه على الاهتمام بالفقراء، وعلى القيام بعمله وفق القيم الأخلاقية، فيما يبدو ردّ فعل على تصريحات انتخابية لترامب ضد بعض الأقليات في الولايات المتحدة.

وأعلنت بريطانيا أنها ستعمل يداً بيد مع الإدارة الأميركية الجديدة، كما جاء على لسان وزير خارجية لندن، بوريس جونسون، بينما رأى الزعيم السابق لـ«حزب الاستقلال» البريطاني، نايجل فاراج، أن ثمة «ثورة سياسية حقيقية انطلقت من أميركا».

وبعد خطاب القسم، وعد ترامب بتجديد مسار التنمية في بلاده وحول العالم، وأكد أنه يقوم بجهد وطني لإعادة بناء الوطن. وحول موضوع الإرهاب الإسلامي الدولي، قال ترامب: «سنقوم بتعزيز تحالفاتنا القديمة، وبناء تحالفات جديدة، لتوحيد العالم المتحضر في المعركة ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف، والذي نريد محوه من على وجه الأرض».

الصحف والمجلات العالمية كانت لها مواقف متضاربة حول مستقبل علاقات ترامب مع نظرائه في العالم، فقد وضعت مجلة «ديلي ستار» البريطانية على غلافها عنواناً يقول: «حقيقة العالم و(دونالد البطة)» في إشارة للشخصية الكرتونية (Donald Duck). أما مجلة «ديلي نيوز» الأميركية، فوضعت صورة للبيت الأبيض وأسفلها علم الولايات المتحدة وعنواناً يقول: «بيت الأشباح»! صحيفة «الديلي تلغراف» عنونت على صفحتها الأولى: «ثورة ترامب الأميركية». بينما بدت مجلة «ديلي تلغراف» الأسترالية متشككة بتساؤلها في الصفحة الأولى: «هل ينجح ترامب أم يفشل؟». أما مجلة «الإندبندنت» البريطانية فنشرت على غلافها صورة لبُرج ترامب في نيويورك، وقالت: «بناية إمباير ستيت الخاصة بترامب»، في إشارة لعمارة «إمباير ستيت» في نيويورك. أما «الغارديان» البريطانية فوضعت صورة لترامب وهو فاغز فاه، مع عنوان يقول: «فاز ترامب، الآن العالم ينتظر!».

ونحن في العالم العربي ننتظر أن تلتفت الإدارة الأميركية الجديدة إلى قضايا ومشكلات هذا الجزء من العالم؛ ونتساءل: كيف ستعالج الموضوع السوري؟ وكان تراخي أوباما، سلف ترامب، سبباً في تفاقم الأزمة السورية، حيث تم قتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وهدم المدن السورية.. مما كان يمكن تفاديه لولا تردد أوباما!

وفي الملف الفلسطيني، ما الذي سيفعله ترامب لوقف الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني؟ وهل سيستمر في وعده بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة؟ وفي الملف الإيراني، هل سيخفف ترامب وطأة العقوبات على طهران كما فعل أوباما، أم ستكون له رؤية جديدة؟

وفي الملف العراقي وما يئن به من اتجاهات طائفية، حيث ركز الغرب على موضوع الإرهاب فقط، سنرى ما إذا كانت إدارة ترامب ستضمن عدم تقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية.

وفي الملف اليمني، يتساءل كثيرون: هل من دور جديد لواشنطن في هذا الملف الذي تشعبت قضاياه؟

أما لجهة العلاقات العربية الأميركية، وضمنها العلاقات الخليجية الأميركية، فيتساءل المراقبون حول ما إذا كان ترامب سيقوم بتعميق علاقات بلاده بهذه الدول، بما يؤمن له مشاريع جديدة في المنطقة؟ وحول ما إذا كان سينفذ تهديداته بجعل العرب يدفعون تكاليف حفظ الأمن والاستقرار في منطقتهم؟ وأخيراً، هل الرئيس الجديد قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، داخلياً وخارجياً، دون الرجوع إلى الكونغرس؟

ما زال الوقت مبكراً للحديث عن «إنجازات» ترامب، بعد أن أصيب العالم بخيبة أمل في أوباما!