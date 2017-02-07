ملامح الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 08 فبراير 2017 القضاء «عدو» ترامب الجديد..واللاجئون جزء من النسيج الأميركي في مقاله المنشور بـ«يو إس إيه توداي» يوم الخميس الماضي، وتحت عنوان«ترامب يفعل الأشياء بطريقة صحيحة»، أشار دونكان هانتر النائب «الجمهوري» عن ولاية كاليفورنيا، إلى أن، الرئيس ترامب انتخبه الشعب الأميركي على أمل أن ينفذ وعده المتمثل في جعل الولايات المتحدة تسترد مكانتها ونموذجها الاستثنائي، ويبدو أن أوامره التنفيذية تنسجم مع وعوده كمرشح، وتوضح أن تصريحاته ليست مجرد كلام. صحيح أن بعضاً من هذه الأوامر نظر إليه البعض على أنه مثير للجدل، لكن هذه الصفة تطال أيضاً الرئيس الأميركي السابق الذي لامه البعض على سلبيته تجاه بعض القضايا. فوز ترامب- يقول الكاتب- ليس مصادفة، والتظاهر بأن أوامره التنفيذية مؤذية أو مبالغ فيها، أمر يتجاهل امتيازاته وصلاحياته كرئيس، ويتجاهل حقيقة مفادها أنه قد تم انتخابه كي يطبق على أرض الواقع ما وعد بتطبيقه. وبحسب «هانتر»، يبدو أن ترامب لن يختلف عن سلفه أوباما، فأول خطوة اتخذها الرئيس الجديد كانت استبعاد الكونجرس من أي حوار حقيقي، علماً بأن العلاقة بين الرئيس والكونجرس لا تزال مهمة، خاصة في ظل مرجعية دستورية تكسب الكونجرس حق طرح رؤى مختلفة في القضايا المعروضة للسجال، وبمقدوره رفض الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس. ومع مرور الوقت سيتضح ما إذا كان ترامب ينوي استخدام صلاحياته بشكل مبالغ فيه مثلما فعل أوباما. ويرى الكاتب أن الانتقادات التي تعرض لها ترامب متوقعة، ومن غير المنطقي الحكم على أوامره التنفيذية من خلال مقارنتها بالسنوات الثماني التي أمضاها أوباما في البيت الأبيض، لأن ذلك يتجاهل النوايا الحقيقية الكامنة وراء هذه الأوامر، وفي الوقت نفسه يتغاضى عن حقيقة واضحة ألا وهي أن ترامب إلى الآن لم يستخف بالكونجرس ولم يوسع صلاحياته الرئاسية. «واشنطن بوست» في افتتاحيتها المنشورة يوم أمس، وتحت عنوان «اللاجئون جزء من النسيج الأميركي وجزء من الوعد الأميركي»، رأت «واشنطن بوست» أن ترامب يقاتل داخل المحاكم من أجل تمرير قراره التنفيذي الذي يقضي بمنع مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، ويصر على أن الجهاز القضائي سيصبح مسؤولاً عن أي هجوم إرهابي يقوم به من يحدثون الضجيج من أجل دخول الولايات المتحدة. وحسب الصحيفة، أثارت أوامر ترامب التنفيذية استياء مجموعة من الدبلوماسيين وخبراء الأمن القومي، ووزراء خارجية سابقين من بينهم مادلين أولبرايت وجون كيري، فأوامر تنفيذية من هذا النوع، ستلحق الضرر بالقوات الأميركية، وستعزز من الجهود التي يبذلها تنظيم «داعش» الإرهابي لتجنيد المزيد من الأعضاء. وتقول الصحيفة: من المهم التذكير بأن الولايات المتحدة قبلت خلال العقود الأخيرة مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من الاتحاد السوفييتي السابق ومن يوغسلافيا وفيتنام والعراق وبورما ومناطق أخرى، ولم يتم الحديث آنذاك عن تطمينات قوية بأن هؤلاء المهاجرين سيحبون أميركا ويحمون قيمها، لكنهم أثبتوا ذلك بوضوح في مناسبات عدة. صحيح أن التدقيق الأمني على المهاجرين واللاجئين أمر مهم، خاصة إذا كانوا قادمين من مناطق تعاني من الإرهاب، فالتدقيق يتضمن بيانات حيوية ونماذج لطلب الهجرة أو اللجوء تتضمن معلومات أساسية يتم التأكد منها عبر الوكالات الأمنية المعنية، وبالنسبة للاجئين فإن استقصاء بياناتهم قد يستغرق عامين ويتضمن مقابلات شخصية، وفحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وربما ينطوي التدقيق على صعوبات منها تعدد لغات اللاجئين. الصحيفة نوّهت إلى أمر مهم، يتعلق بعدد اللاجئين المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة خلال العام المالي الحالي، حيث خفّضت إدارة ترامب عددهم من 110 آلاف لاجئ إلى 50 ألف لاجئ. موقف ترامب، يأتي معاكساً للدور التقليدي للولايات المتحدة كملاذ للفارين من العنف والطغيان. الأمم المتحدة قدرت عدد اللاجئين ب 16 مليون نسمة- دون احتساب اللاجئين الفلسطينيين- نصف العدد من الأطفال، والنسبة الأكبر من نصيب اللاجئين السوريين بعدد يبلغ 5 ملايين لاجئ، وهؤلاء سيتم منع دخولهم الولايات المتحدة بناء على أوامر ترامب. وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن استياء الأميركيين من المهاجرين ظهر قبل قرن من الزمان.. استياء طال آنذاك أيرلنديين وألمان وإيطاليين ونازحين من دول أوروبا الشرقية، فهؤلاء كان يتم النظر إليهم على أنهم غير متعلمين ويتسمون بالعنف وغير مهندمين، لكن لا أحد في الولايات المتحدة يتساءل الآن بشأنهم، أو يقول: لماذا تركناهم يدخلون بلادنا؟ «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها لأول أمس الاثنين، وتحت عنوان «المحاكم.. مكمن الخوف الحقيقي لدى ترامب»، استنتجت «نيويورك تايمز» أن ترامب عندما لا يستطيع إنجار شيء ما، فإنه ينحي باللائمة على الآخرين، تارة يلوم مراكز استطلاع الرأي وتارة ينتقد الناخبين وتزوير الانتخابات، ومرة يلوم الصحفيين، ويبدو أن أي شخص يسأله أو يتوقف عند أفعاله يصبح عدواً له. وخلال الأيام القليلة الماضية، أضاف ترامب جهة جديدة يلقي عليها اللوم ويضعها ضمن قائمة أعدائه، إنه القضاء. الصحيفة تقصد من هذا الكلام، ما حدث يوم الجمعة الماضي، حيث أصدر قاضي من مدينة سياتل يُدعى «جيمس روبارت» أمراً بوقف تنفيذ قرار ترامب التنفيذي الخاص بمنع دخول مهاجرين ولاجئين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة. وعلى الرغم من أن هذا القاضي عينه الرئيس جورج بوش الابن، فإن ترامب وصف أمره بالسخيف في تغريدة على «تويتر»، بل حذر من أن أي مشكلة ستقع سيكون القاضي سياتل مسؤولاً عنها ومعه النظام القضائي. ترامب يلوم السلطة القضائية التي يتم التعويل عليها في تحقيق التوازن بين السُلطات، والجهة المعنية بمقاضاة الإرهابيين الذين يقتلون الأميركيين، وبناءً على رد فعل ترامب بعد الخطوة التي اتخذها قاضي سياتل، سيكون من المنطقي طرح تساؤل مؤداه: هل تلك عملية استباقية يلوم خلالها الرئيس الجديد المحاكم تحسباً لدورها في أي هجوم عليه في المستقبل؟. «كريستيان ساينس مونيتور» «كيف يستطيع ترامب الحفاظ على السلام في الفضاء الإلكتروني»، هكذا عنونت «كريستيان ساينس مونيتور» افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، مستنتجة أن الرئيس الأميركي الجديد إذا كان يريد تغيير وإصلاح أمن الفضاء الإلكتروني الخاص ببلاده، فإن عليه منع الدول الأخرى من الشعور بالخوف تجاه القدرات الأميركية، وفي الوقت نفسه الحيلولة دون اندلاع سباق تسلح في مجال الفضاء الإلكتروني. الصحيفة تقول إن ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بحماية أميركا من الهجمات الإلكترونية بما فيها تلك التي طالت الانتخابات الرئاسية، والآن يجهز ترامب قراراً تنفيذياً من شأنه تركيز المسؤولية عن حماية أجهزة الحاسوب الحكومية، وتدريب 100 ألف من المتخصصين في الأمن الإلكتروني، ومراجعة الثغرات كافة الموجودة في أنظمة الحاسوب الحكومية، ومنع تعرضها لهجمات إلكترونية من خارج الولايات المتحدة.