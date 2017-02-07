ترامب و«حافة الهاوية» الإيرانية تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017 في غضون أيام معدودة، بين التجربة الصاروخية والتحذير الأميركي «الرسمي»، تعرّفت إيران إلى ملامح المرحلة المقبلة في المواجهة مع الولايات المتحدة. لم يعد هناك أثر للميوعة التي اتسمت بها سياسة أوباما وأتقن نظام الملالي استغلالها لمصلحته. في مقابل «لطافة» أوباما التي تأكّد أنها لم تكن مجدية يُشهر دونالد ترامب الحزم علّه يكفي لجعل طهران تعيد حساباتها. صحيح أن لا سياسة أميركية بعد تجاه إيران إلا أن الاتجاه العام لا يطمئنها، فواشنطن لم تقصر مواقفها الأخيرة على مسألة الصواريخ البالستية، بل كانت لها مقاربة أوليّة لملفات أخرى، منها الإرهاب والعراق والتدخّلات الأخرى. ولإدراك الفارق بين الإدارتين يمكن ببساطة تصوّر أن الهجوم الانتحاري بالزوارق ضد الفرقاطة السعودية في البحر الأحمر لو حصل في أيام إدارة أوباما لكانت هذه ربما دانت الحادث شكلياً لتبذل كل ما وسعها للتقليل منه واعتباره من وقائع حرب دائرة، والأهم لاستبعاد أي اشتباه أو علاقة لإيران بهذه الواقعة. لعل الهدف من إدراج إيران في قائمة الدول التي تحظّر تأشيرات الدخول لمواطنيها التذكير بأن هذه الدولة لا تزال تعتبر داعمة للإرهاب، وهو ما كانت الإدارة السابقة أوحت بأنها تتناساه. لكن الحظر شكّل رسالة إلى طهران بأن إدارة ترامب تعيد تفعيل هذا الاتهام والتصرّف وفقاً للتدقيق فيه. وما دام الرئيس الأميركي الجديد يكرّر يومياً أن هدفه الأول هو ضرب الإرهاب، فقد أصبح واضحاً أن هذا التهديد يشمل إيران، إذ لا يمكن تنفيذه بتجاهل كل ما لدى واشنطن من معلومات عن الإيواء الإيراني لفلول تنظيم «القاعدة»، الذي لا يزال فاعلاً في العديد من الدول، بالإضافة إلى دور إيران في تصنيع تنظيم «داعش» وتمكينه من التغلغل في سوريا قبل أن يمرّ بتحوّلات دفعته إلى تطوير مشروع «دولته» في العراق والشام وتوزيع أجندته وتمويله وخدماته بين أطراف شتى، منها من يحاربه ويقيم معه نشاطاً تجارياً. تبدو مرحلة ترامب بالنسبة لإيران مختلفة تماماً عن مرحلتي جورج دبليو بوش وأوباما، ففي الأولى تعاونت مع النظام السوري على استخدام الإرهاب ضد القوات الأميركية وانتزعت اعترافاً بنفوذها في العراق ولبنان، وفي الثانية استخدمت المفاوضات النووية لتوطيد هذا النفوذ ومدّه إلى سوريا واليمن وحاولت تركيزه في البحرين. وفي هاتين المرحلتين عمدت مراراً إلى وضع المنطقة على شفير حرب مدمّرة، متوسّلةً التصعيد والتهديد والتحرّشات البحرية، لكن أياً من الرئيسين الأميركيين لم يشأ وضع عربداتها موضع اختبار، إذ كان بوش منشغلاً بتورّطه العراقي وأوباما بتثبيت عدم التدخل أو التدخل في الحد الأدنى باعتبارهما «عقيدته» التي فاقمت الكوارث ولم تمنعها أو تعالجها. أما ترامب فيبدو في مزاج آخر، يتساوى في ذلك أن يكون متعقّلاً أو متهوّراً. قد تعاود طهران اتّباع سياسة حافة الهاوية، مطمئنّة إلى أن أي إدارة أميركية لن تفجّر مواجهة عسكرية مباشرة معها، لكنها باتت تعرف أن الاستمرار في نهجها وتدخّلاتها لم يعد خياراً مفتوحاً ومنفلتاً، لأن عناصر قوّتها (الميليشيات) هي أيضاً عناصر ضعفها. فالعقبة التي لم تستطع إيران تجاوزها هي أن أي نفوذ إقليمي تسعى إليه لا بدّ أن يتحقق رغماً عن أميركا، ولا يمكن أن يكون بالصيغة التي تحاول فرضها على أرض الواقع.