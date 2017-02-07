معضلة الميزانية تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017 بسط «الجمهوريون» أخيراً سيطرتهم على واشنطن، ويبدون متحمسين لإظهار ما يستطيعون تحقيقه بخصوص خفض الضرائب، وإنهاء القيود القانونية والتنظيمية، وتقوية الدفاع. ولكن اللافت أنهم يلزمون صمتاً مطبقاً وغريباً حول جزء مركزي من خطابهم السياسي خلال رئاسة باراك أوباما: عجز الميزانية الفيدرالية. ولنتأمل في ما يلي التحذيرات القوية التي كانت تصدر عنهم قبل أن ينجح رجلهم في دخول البيت الأبيض بعد حملة انتخابية رفع خلالها وعوداً بخفض الضرائب وبرامج إنفاق كبيرة. فهذا زعيم الأغلبية «الجمهورية» في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونل» كان يقول إن العجز المسجل جد خطير لدرجة أن الإصلاح الضريبي يجب ألا يؤثر على مستوى الإيرادات الضريبية للحكومة. هذا في حين كشف رئيس مجلس النواب بول ريان عن مخططات تروم تصحيح العجز في الميزانية في ظرف 10 سنوات. ومن جانبه، شدد سيناتور تكساس تِد كروس على ضرورة أن تكف الحكومة عن العيش على الاقتراض، شأنها في ذلك شأن العائلات الأميركية العادية. وفي ما يلي ثلاثة تنبؤات يمكن المراهنة عليها:1- إذا قام الكونجرس بتمرير مخطط إصلاح ضريبي، فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى عدم الحفاظ على عائدات الحكومة الضريبية عند مستوياتها الحالية، ولكن أيضاً إلى خسارة تريليونات الدولارات، 2- إن الميزانية لن يتم تصحيح عجزها في ظرف 10 سنوات، و3- إن الحكومة ستستمر في استخدام بطاقتها الائتمانية، على غرار كثير من الأميركيين. ترامب يقول: إنه لن يغير شيئاً في «الضمان الاجتماعي» و«ميدي-كير». ويقول: إنه سيخفض الضرائب بـ3 إلى 5 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، وسيزيد الإنفاق على البنى التحتية بـتريليون دولار والإنفاق على الدفاع بـ500 مليار دولار. غير أن «أرسكين باولز»، الذي كان كبير موظفي البيت الأبيض في عهد بيل كلينتون وترأس لاحقاً لجنة لخفض عجز الميزانية، يحذر من أنه إذا ارتفع العجز وعادت معدلات الفائدة إلى المستويات التي كانت عليها مع بداية القرن، فإن «نفقات الفائدة وحدها يمكن أن تصل إلى تريليون دولار في السنة». وهو ما لن يكون متاحاً لتعليم الأطفال أو القيام باستثمارات، كما أنه سيستلزم اقتراضاً أكبر من بلدان أجنبية مثل الصين. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»