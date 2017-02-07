التصريحات الأميركية.. كيف نقرأها؟ تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017 إذا تأمل المرء أحد تصريحات الكاتب الأميركي المشهور، فريد زكريا:(ترامب يريد الإدارة السياسية بعقلية الربح والخسارة)، فإن السؤال المؤهل للطرح يكون: تهديدات أميركا لإيران، إلى أي مدى يمكن أخذها سياسياً على محمل الجد أولاً؟ وكون الرئيس الأميركي رهين طبيعة عمله السابق، نسأل: ما نوع رائحة (الربح) المتوقع في تصريحات أميركا الأخيرة ثانياً، ومتى؟ هي أسئلة مشروعة لكنها لا تخلو من حساسية. في الغيرة الوطنية لا حدود للتحليل السياسي ولا قيود على النتائج. فريد زكريا، بحكم خبرته السياسية، هو أدرى من غيره بتركيبة الرئيس دونالد ترامب، وتركيبة أميركا المؤسساتية، وبالتالي فإنه حينما يتحدث عن (الربح والخسارة) في ذهنية نزيل البيت الأبيض، فإنه يستنبط شعاراً، غير معلن، يضمره السيد ترامب، وهو إن (من ينجح في إدارة شركاته، فإنه قادر على إنجاح دولته). وهذا الشعار ليس جديداً على أي حال، فقد سبقه إلى رفعه زعيم عربي، هو شارل الحلو الذي نُصّب رئيساً للجمهورية اللبنانية عام (1964). وعين حسين العويني رئيساً للحكومة، وهو رجل الأعمال الذي أسسَ بنك «لبنان والمهجر»، (في لبنان تكررت المسألة ذاتها وإلى اليوم). لا يزال الشعور السائد عن الرئيس الأميركي، في الأقل لدى الشارع العربي والإقليمي، أنه رجل أعمال (تاجر) وما دامه كذلك، فإن التعامل معه سيكون سهلاً. هل جرى التأكد من هذه الفرضية؟ ليس بعد. في مقال سابق، قلنا فيه: (إن أميركا في عهد ترامب، لن تعيد النظر في أية اتفاقات جرت مع إيران، وفي رأسها ما سميَّ اتفاق البرنامج النووي. وبدلاً من ذلك، ستلجأ الإدارة الأميركية إلى تصعيد لهجتها). كلامٌ كهذا ليس من عندي، بل وردت تلميحات حوله ضمن ورقة عمل قُدمت إلى (المنتدى العربي الاستراتيجي)، الذي انعقد في دبي، ديسمبر العام الماضي. ليس فقط لأن تلك الاتفاقات موثقة ولدى الأمم المتحدة نسخة منها، بل لأن دولاً أخرى غربية، شاركت أميركا التوقيع على تلك الاتفاقات وشهدت عليها. وتلك مسائل قانونية صعب هنا الدخول في تفاصيلها. مقطع القول: إيران لن تكون الملف الأول على الطاولة الأميركية، بل في الغالب الأعم، أوروبا ستكون الملف الأول. الدليل على ذلك تصريحات ترامب نفسه أثناء حملته الانتخابية، حيث قال: (أرى ضرورة حل الاتحاد الأوروبي المتعثر). لعل هذا ما جعل أوروبا تطيّر تصريحاً بدا غريباً في توقيته:(إن قوة الاتحاد هي التي تحافظ على كياناتنا في وجه التحديدات الجديدة). أية تحديات يتحدث عنها تصريح المستشارة ميركل سوى التحديات العالمية الأجدد: مجيء الرئيس الأميركي إلى الساحة الدولية؟ّ! أوروبا، هاجسها الأمني سيأخذ شكلاً مختلفاً في الفترة القصيرة المقبلة، حينما يكتمل تحالف ترامب - بوتين، فقد كانت لدى بوتين رغبة قديمة لطالما سعى إلى تحقيقها، وهي (اختراق البيت الأبيض لمشاركة الرئيس الأميركي طبخ القرارات الدولية). يخشى أن أول تلك القرارات سيكون موجهاً إلى أوروبا. وعلى أساس كل ما ذُكر، نخلص إلى أن تصعيد أميركا للهجتها تجاه إيران (المنتشية باللعب في إلهاء الساحات العربية واستنزافها) ليس هدفه إيران، بقدر ما تكشف في جانب منها، أنها بداية لبلورة عملية (استرباح ما) لم تحدد الضحية بعد. كثير من المراقبين يرون في التصريحات الأميركية (التصعيديّة) الأخيرة، إنها تستوجب، في الأقل، التفكير فيها ملياً، من حيث توقيتها الزمني، ومن حيث نسبة جديتها، ثم لإظهار المزيد من الجوانب المخبوءة، ينبغي وضعها في سياق المجريات الشاملة للمنطقة والعالم.