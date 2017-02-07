ترامب والقضية الفلسطينية تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017 يبدو أنه قد كُتِب علينا أن نلهث وراء قرارات ذلك الرجل الذي سكن البيت الأبيض منذ أقل من شهر وقد راح ينفذ العديد من وعوده الانتخابية وبصفة خاصة تجاه العالم الخارجي مما أفضى إلى عديد من المشكلات مع دول لا يُستهان بها كماً وكيفاً في جميع أرجاء العالم. وعلى رغم المعارضة القوية التي تُجابه بها سياسات ترامب، وبالذات داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن ما يزيد قليلاً على نصف الأميركيين يؤيدونه، وهو ما يعني أن له قاعدة تأييد قوية بالمعايير الديموقراطية التي تحكُم الأغلبية أياً كان وزنها، وإن كان خروج سياسات ترامب عن المألوف هو ما جعل معارضة سياساته بهذا الوضوح، فقد كانت المعارضة في السابق تكتفي بالأُطُر المؤسسية انتظاراً لانتهاء ولاية الرئيس وإجراء انتخابات جديدة، أما الآن فلا تكتفي بالتظاهر وإنما وصلت إلى المؤسستين التنفيذية والقضائية كما في اعتراض المدعية العامة على قراراته ورفض المحكمة استئناف إدارة ترامب لحكم أحد القضاة المخالف لقراره. وأياً كانت قوة المعارضة فإن حكومات الدول يتعين عليها أن تتعامل مع الواقع الجديد، لأن أحداً لا يستطيع أن يجزم بأنه لن يُكمل ولايته الأولى على رغم مسارعة البعض إلى القول بذلك. والغريب في كل ما سبق أن ترامب لم يسارع كما فعل في قضايا أخرى بتنفيذ وعده بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، بل إن البيت الأبيض أعلن في الثاني من الشهر الجاري أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة «قد لا يكون عاملاً مساعداً لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني»، وقال المتحدث باسمه: «مع أننا لا نعتقد أن وجود المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام فإن بناء مستوطنات جديدة، أو توسيع تلك الموجودة خارج حدودها الحالية، قد لا يكون عاملاً مساعداً». وأشار المتحدث إلى أن إدارة ترامب لم تتخذ موقفاً رسمياً من النشاط الاستيطاني وتتطلع إلى مواصلة المناقشات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه بترامب منتصف الشهر الجاري. وثمة ملاحظتان أساسيتان على هذا التطور أولاهما أنه يعكس موقفاً مختلفاً بغض النظر عن درجة هذا الاختلاف عن مواقف ترامب الأخيرة في حملته الانتخابية التي تعهد فيها بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، ولم يعتبر الاستيطان عملاً غير مشروع، وهو ما يتسق مع قول المتحدث باسم البيت الأبيض بأنهم لا يعتبرون وجود المستوطنات بحد ذاته عقبة في طريق السلام، وإنما المشكلة في بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات الحالية. وكذلك لا ننسى أن ترامب حاول تعويق صدور قرار مجلس الأمن بعدم شرعية المستوطنات ومن ثم تفكيكها، فلما صدر توعد الأمم المتحدة بعد أن تبدأ ولايته! والملاحظة الثانية أن التصريحات أخذت شكلاً احتمالياً باستخدام كلمة «قد»، كما أنها أشارت إلى عدم وجود موقف رسمي من الاستيطان بانتظار مزيد من المشاورات بما في ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو ما يذكرنا بالموقف من نقل السفارة الذي خفت الحديث عنه، وكان آخر التصريحات بشأنه يفيد بأن المرحلة الأولى من المشاورات حوله قد بدأت.