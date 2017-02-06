الإمارات والريادة في التمكين الاقتصادي للمرأة تاريخ النشر: الإثنين 06 فبراير 2017 حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها على المساواة بين الرجل والمرأة بصفتها قاعدة عامة أقرَّها دستور الدولة، الذي ضمن للمرأة تمتعها بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها الرجل، وفي مقدِّمتها حق العمل، والضمان الاجتماعي، والتملك، وإدارة الأعمال، والتمتع بخدمات التعليم والرعاية الصحية، كما عملت الدولة على دمج المرأة في عملية التنمية، وبفضل البيئة الخصبة التي وفَّرتها السياسات الحكيمة للدولة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» في مجال تمكين المرأة، فقد انخرطت المرأة بشكل فعَّال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انطلاقاً من رؤية تنموية شاملة أسس لها المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-، وتعمل القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- على تحقيقها، وتسعى إلى تطويرها وفقاً لمتطلبات العصر. وفي إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز دور المرأة، وتأكيداً للثقة الدولية بالمكانة التي تبوأتها الإمارات في مجال تمكين المرأة إقليمياً وعالمياً، يستضيف «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» اجتماع «لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة»، الذي ينطلق اليوم في دبي، ويستمر حتى غد الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف اللجنة، التي شكلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة في إطار جدول أعمال عام 2030 للتنمية المستدامة، إلى تقديم توصيات عملية تتعلَّق بتعزيز الدور القيادي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي. وقد دخل جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، التابع للأمم المتحدة، حيِّز التنفيذ عام 2016، ويشمل 17 هدفاً، يتناول أحدها بشكل منفرد تحقيق المساواة بين الجنسين، وكيفية التسريع بالتمكين الاقتصادي للمرأة. وممَّا لا شك فيه أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تمكين المرأة وإشراكها في العملية التنموية، كانت نتاج جهود مكثفة ورؤية واضحة استهدفت وضع العنصر النسائي الإماراتي شريكاً رئيسياً في تحقيق الرؤى التنموية للدولة، وتوفير كل الإمكانيات التي تؤهِّل المرأة للتمثيل المشرِّف للدولة في المحافل الدولية، وكذلك توفير حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد والتشريعات المعمول بها في الدولة لتشجيعها على مزاولة النشاط الاقتصادي، وإطلاق المشروعات المجدية اقتصادياً وإدارتها، تأكيداً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتترجَم تلك الجهود في الإحصائيات التي تؤكد ظهور جيل من سيدات الأعمال ممَّن أثبتن كفاءة عالية في إدارة المشروعات الاقتصادية الناجحة، حيث بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 23 ألف سيدة يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، ويشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، وهو ما يدل على مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية في هذا الشأن، بصفتها شريكاً أصيلاً في عملية التنمية بالدولة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية