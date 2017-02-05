الإمارات وجهة مميزة للسياحة الحلال

تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

لم يعد الحديث عن تميز دولة الإمارات العربية المتحدة بالأمر الجديد، فقد غدا اسم الإمارات يتلألأ كالنجم الساطع في القطاعات والمجالات كافة، ولطالما كان القطاع السياحي من أبرز القطاعات التي تتميز بها دولة الإمارات، حيث باتت وجهة سياحية مميزة إقليمياً وعالمياً، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إيماناً منها بأهمية القطاع السياحي في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنفيذ رؤى الدولة التنموية وتعزيز مكانتها بين دول العالم أجمع.

ونتيجة لتلك الجهود الدؤوبة، نجحت دولة الإمارات خلال سنوات قليلة في بناء مكانة مميزة وسمعة مرموقة لها بين دول العالم أجمع كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية. ولم تقتصر جهود الدولة على ذلك، بل لكونها دولة عربية إسلامية، فقد كثفت جهودها لكي تكون الوجهة الأولى والملاذ المفضل والآمن للمسلمين الباحثين عن السياحة الحلال القائمة على بنية تحتية متطورة وفق المواصفات العالمية، من طرق ومواصلات وخدمات ومشروعات سياحية وترفيهية ضخمة.

وقد قدر حجم سوق السياحة والسفر الإسلامية في عام 2015، بقيمة 151 مليار دولار، حيث تشهد السوق توسعاً مطرداً، مسجلة معدل نمو سنوياً بنسبة 4.9 في المئة، أعلى من معدل النمو السنوي الإجمالي، الذي حققته صناعة السياحة عموماً، والبالغ 3 في المئة.

ويعكس اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالقطاع السياحي بكل صوره وشرائحه، هدفين رئيسيين يسيران في خطى متوازية، أولهما العائد الاقتصادي الناتج عن نمو هذا القطاع الواعد ودوره في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بالاقتصاد الوطني، وتحقيق استدامة النمو والتنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط. وثانيهما تحقيق رفاهية الفرد التي أصبحت الهدف الأسمى لقادة دولة الإمارات، حيث باتت الدولة تحتل مكانة عالمية مرموقة في مجال رفاهية الإنسان والوصول به إلى أقصى درجات السعادة.

عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية