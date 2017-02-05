الفلبين.. حرب على الفاسدين تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017 إذا كانت حرب الفلبين على المخدرات لا تنجح، فهذا بسبب فساد «المشاغبين» من قوات الشرطة. أو هذا على الأقل ما قاله رئيس الفلبين «رودريجو دوتيرته». يذكر أن ما يزيد على سبعة آلاف شخص قد قتلوا على يد الشرطة والجماعات الثأرية منذ أن بدأ الرئيس «دوتيرته» حربه على تجارة المخدرات في جميع أنحاء البلاد في شهر يونيو من عام 2016. ولشهور، كان الزعيم الفلبيني يرفض الانتقادات اللاذعة الموجهة إليه من جماعات حقوق الإنسان والزعماء الدوليين، الذين اتهموه بتعزيز الاقتصاص غير القانوني ومنح رجال الشرطة السلطة للقتل والاعتقال على هواهم. والآن، يبدو أن الرئيس الفلبيني يتراجع عن موقفه، بعد مقتل رجل أعمال من كوريا الجنوبية على يد ضباط الشرطة الفلبينيين الشرسين في أكتوبر من العام الماضي، ما أعطى حصانة إلى منتقديه ودفعه إلى أزمة دبلوماسية محرجة مع حكومة كوريا الجنوبية. فماذا كان رده؟ لقد قرر بدء حربا على رجال الشرطة المنحرفين. «أنتم يا رجال الشرطة الأكثر فساداً. أنتم فاسدون حتى النخاع. الفساد يسرى فى دمكم»، بحسب ما صرح الرئيس «دوتيرته» خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد الماضي، فيما يبدو أنه تراجع عن دعمه الراسخ للشرطة الفلبينية. وأضاف مساء يوم الأحد «طهروا أنفسكم وراجعوا القضايا. اعطوني قائمة تتضمن أسماء المشاغبين». روبيي جرامر: محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»