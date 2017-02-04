النووي الرخيص.. حلم بعيد تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017 لفترة طويلة من حياتي أحببت فكرة الطاقة النووية. فهذا العلم كان في نظري جميلًا ومستقبلياً ومعقداً، ومحطات الطاقة كانت ضخمة وفخمة. وقد التهمتُ روايات الخيال العلمي التي كانت إحداها تحكي عن مستثمر في المجال النووي ينشئ الحضارة من جديد، بعد أن كاد مذنب يمحو الجنس البشري. وقد نظرت إلى حوادث مثل حادثة جزيرة «ثري مايلز» الأميركية وحادثة «تشيرنوبل» باعتبارها عقبات كأداء فحسب أمام المستقبل النووي. ثم في عام 2011، وقع حادثان. أولهما، حين ضرب تسونامي مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان مما أدى إلى عمليات إجلاء واسعة النطاق. وثانيهما، علمت بأن التقدم في الطاقة الشمسية أسرع وأثبت قدماً مما كنت أدرك. والآن أنا مقتنع إلى حد كبير بأن خيالاتي في الشباب عن عالم الطاقة النووية قد لا تتحقق قريباً. والخطر الرئيس على الطاقة النووية يتمثل في التقدم السريع في التكنولوجيات المنافسة. فالطاقة الشمسية رخيصة بالفعل وينخفض سعرها كثيراً وتخزينها أصبح أقل تكلفة بكثير أيضاً. وإذا استمر هذا التوجه، فإن المحطة النووية الاقتصادية اليوم ستخرج من المنافسة في بضع سنوات. وبعبارة أخرى فلن تكون هناك وسيلة يغطي بها مالك المحطة التكلفة الثابتة. وفوق هذا، فالمؤشرات لا تشير إلى احتمال انخفاض تكلفة الطاقة النووية. نوح سميث* * أستاذ مساعد للتمويل في جامعة «ستوني بروك» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»