ترسيخ العدالة الناجزة تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017 ينطوي القرار الأخير الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين، على أهمية بالغة، ليس فقط لأنه يحقق العدالة الناجزة لجميع فئات المجتمع، وخاصة لغير المسلمين، الذين يمثلون قطاعاً كبيراً من المقيمين في أبوظبي، وإنما أيضاً لأنه يجسد رؤية الإمارات الحضارية لتحقيق التعايش لجميع الجنسيات على أراضيها، كما يعزز ثقافة التسامح وقبول الآخر من خلال توفير بنية تحتية مؤسساتية تأخذ في الاعتبار قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على حق المتقاضي في أن يطالب المحكمة بتطبيق القانون الوطني في بلاده. وفي الوقت ذاته، فإن المحكمة الجديدة تأتي في سياق الاهتمام الذي توليه حكومة أبوظبي بإنشاء محاكم متخصصة تتسم بالسرعة في إنجاز القضايا المعروضة أمامها، وكفاءة التعامل معها، لأنه عندما تطرح القضية أمام محكمة متخصصة بشكل أساسي فيها، وعلى معرفة تامة بجوانبها الفنية، فإن هذا يضمن الانتهاء منها بسرعة من ناحية، وإصدار الأحكام المناسبة التي تلقى الرضا بشأنها من ناحية أخرى. وفيما يتعلق بمحكمة الأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين، فستختص بنظر قضايا غير المسلمين المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل: الطلاق، وإثبات الزواج، وإثبات النسب والحضانة والنفقة وغير ذلك، إضافة إلى قضايا المواريث والتركات، وهي قضايا تمس الجوانب الأساسية في حياة الأفراد وقيمهم الاجتماعية. إن توسع دائرة القضاء في أبوظبي بإنشاء المحاكم المتخصصة وعمليات التدريب وغيرها من مجالات التطوير الأخرى تهدف كلها إلى خلق قضاء عصري يتواكب مع ما تشهده الدولة من تطورات في المجالات كافة، وهذا هو سر الإنجازات الكبيرة التي تحققها الإمارات في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية بقياس تطور النظام القضائي، ولعل حصولها مؤخراً على المركز الأول عربياً، والخامس والعشرين عالمياً، في مؤشر كفاءة النظام القضائي لعام 2016، ضمن «تقرير سهولة ممارسة الأعمال» الذي أصدره «البنك الدولي» عام 2017، إنما يعبر بوضوح عن تميز وكفاءة النظام القضائي في الإمارات، وما يتسم به من سرعة وكفاءة في إنجاز القضايا، الأمر الذي يعزز صورتها باعتبارها نموذجاً للعدالة وسيادة القانون. ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.