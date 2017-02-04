قضية الفقر في القرآن

الفقر قضية رئيسية في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي. وكثير من العرب والمسلمين يعيشون تحت خط الفقر. بل إن الملايين يموتون جوعاً في مالي وتشاد والصومال وإريتريا وجنوب السودان. تطعمهم الكنائس والمنظمات العالمية وهيئات الإغاثة الدولية. وفي الوقت نفسه قد تتراكم الثروات في مناطق أخرى، وتتضاعف عدة مرات. فأصبح في الأمة أفقر فقراء العالم وأغنى أغنياء العالم في آن واحد. ومن ثم يصعب الحديث عن «الاشتراكية في الإسلام» على الرغم من ذكر عشرات الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تنص على الاستخلاف بدلًا من الاستحواذ، والملكية العامة إلى جانب الملكية الخاصة، والشركة في الماء والكلأ والنار أي الزراعة والصناعة، أهم قطاعين للإنتاج، لأن التجارة والسياحة خدمات، والقطاع العام ممثلًا في المراعي العامة ملك الدولة وللجميع حق الانتفاع بها، والركاز وهي المعادن لا يجوز للأفراد امتلاكها بل تظل ملكاً للدولة. وقد تعرض القرآن الكريم لقضية الفقر في آيات عديدة في خمسة معانٍ:
1- ليس الفقر بالضرورة فضيلة بل قد يكون في بعض الأحيان رذيلة. وقد يؤدي إلى الرذائل والفحشاء مثل التسول والذل والسرقة والاحتيال من أجل إقامة أود العيش والحفاظ على الحياة، (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ). ومن ثم فبعض ما يقوله الزهاد القدامى في فضيلة الفقر وقيمة الفقر ومقام الفقر كله كان رد فعل على تيار البذخ والترف والغنى، في زمنهم. فهو نوع من المقاومة السلبية للغنى في ذلك الزمن القديم، دون دعوة إيجابية لإعادة توزيع الدخل بما يحقق العدالة الاجتماعية. وفي الأمثال العامية «الفقر حشمة، والعز بهدلة».
4- الصدقة ليست مِنّه من الأغنياء بل هي حق الفقراء في أموال الأغنياء. فالمال مال الله، والإنسان مستخلف فيه. له حق الانتفاع والتصرف الاستثمار. وليس له حق الاحتكار. الله هو الغني. وهو الذي يوزع الرزق على العباد، (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ). وتكون الصدقة من الغني إلى الفقير دون دعاية أو إعلان، (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)، وليس عن طريق التبرعات العلنية والإعلانات والجوائز وأوراق اليانصيب وكتابة أسماء المتبرعين على الألواح التذكارية.