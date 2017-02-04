أهمية الزائر والزيارة

تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الهند لكي تتوج سلسلة متصلة من العلاقات التاريخية الطويلة بين الإمارات والهند، تطورت وانصقلت على مدى قرون. وفي ظل ظروف عالمية مناسبة حالياً يمكن للطرفين الاستفادة منها واستغلالها لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة.

أما بالنسبة إلى التصنيع، فتستطيع الإمارات أن تنشئ وتطور مشاريع صناعية مشتركة ذات مردود اقتصادي مجزٍ لكلا الطرفين، وأن تجعلها أقرب ما تكون إلى الكمال والفعالية والجودة العالية عن طريق التملك المشترك أو الكامل أو الجزئي بمعنى وجود أطراف ثالثة لديها الخبرة الفنية والتقنية، ووفقاً للقوانين الهندية والدولية المتعارف عليها، والقيام بشراء أحدث المعدات التكنولوجية اللازمة، واستخدام اليد العاملة الهندية المدربة. والتجارب من هذا النوع التي يمكن الاستفادة منها كثيرة كتجارب كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان والتجربة الصينية مؤخراً. ومن أوضح التجارب أيضاً التجربة اليابانية القائمة والتجربة الصينية اللتان دخلتا أسواق الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وشرق وجنوب شرق آسيا بقوة، وحققتا فيها نجاحات مذهلة. لذلك، فإن دولة الإمارات يمكن لها استقراء هذه التجارب واستكشاف إمكانات الهند واستعدادها للتعاون، خاصة أن الإمارات ذات مقدرة على الاستثمارات الخارجية الناجحة التي لا بد لها أن تقوم بتنويع مجالاتها والمناطق الجغرافية التي تستثمر فيها.

*كاتب إماراتي