أميركا تهديد لأوروبا

تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

يرى رئيس المجلس الأوروبي «دونالد تاسك»، أن هناك أربعة عناصر في التهديد الخارجي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي: الصين، وروسيا، و«الإرهاب والفوضى في الشرق الأوسط وأفريقيا» و... الولايات المتحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال «ستيفان لين»، الباحث بمركز كارنيجي – أوروبا: «إن الرئيس الجديد لديه مقاربة عدائية تجاه أوروبا»، مضيفا أنه يشعر بالقلق إزاء موقف ترامب، لأن الاتحاد الأوروبي كان، خلال كل فترة وجوده تقريبا، يعتمد على الولايات المتحدة ويلجأ إليها باعتبارها حليفاً. والواقع أنه منذ عقد الخمسينيات، كان كل الرؤساء الأميركيين ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي، حتى خلال فترات التوترات والاضطرابات. ولكن ترامب، بالمقابل، هنأ المملكة المتحدة على خروجها من الاتحاد الأوروبي، ويبدو أنه لن يكترث كثيرا في حال تفكك الاتحاد الأوروبي.

«لين» لفت إلى فريق ترامب يضم بعض اللاعبين المعروفين ببراجماتيتهم وخبرتهم الطويلة، ولكنه تساءل حول ما إن كان الرئيس سيستمع إليهم ويعمل بتوصياتهم، معبراً عن خشيته من أن يسعى لتأليب رؤساء الدول الأوروبيين بعضهم على بعض. ولكن، ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟ لين يقول: «إذا لم يحزم أمره فإن الانهيار سيكون مصيره». وحزم الأمر يعني الاستثمار بشكل أكبر في السياسة الخارجية والدفاع، وتشجيع سياسة تجارية نشطة، و«ترتيب البيت الداخلي بخصوص الهجرة».

ولكنه غني عن البيان بالطبع أنه شتان بين القول والفعل!

إيميلي تامكن *

*محللة سياسية أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»