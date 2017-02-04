ترامب.. وإرباك العلاقات الأميركية- الأوروبية تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017 ليس ثمّة من شيء يمكنه أن يعبّر بصدق عن الأزمة التي تواجه العالم الآن، أفضل من الرسالة التي تم توزيعها هذا الأسبوع من طرف «دونالد توسك» رئيس المجلس الأوروبي. وكانت موجهة إلى رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد، وهي تتحدث عن «دونالد» الآخر!، وتصف إدارة ترامب بأنها أحد الأخطار «الخارجية» المحتملة التي تهدد أوروبا. ومع تحويم شبح الانسحاب البريطاني «البريكسيت» فوق القارة الأوروبية كلها، لا يزال العديد من القادة الأوروبيين ينتقدون استخفاف ترامب بالمشروع الأوروبي وببقية المؤسسات التي ضمنت الازدهار والأمن على ضفتي المحيط الأطلسي خلال أكثر من 50 عاماً. ودوّن توسك على حسابه في موقع «تويتير» تغريدة قال فيها «بالوحدة نقف على أرجلنا، وبالانقسام نسقط على الأرض. هذه هي رسالتي حول مستقبل الدول السبع والعشرين للاتحاد الأوروبي». وجاء في مقال افتتاحي نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأربعاء الماضي، «إدارة ترامب أشبه بكرة مدمرة تشق طريقها عبر الأطلسي لتصطدم بالفرضيات الاستراتيجية الأوروبية»، وأضافت الصحيفة «أصبح ترامب يشكل عامل تحدٍّ للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وهو يستخدم أساليب يمكنها أن توقع الخوف في أنفس كل الرؤساء الذين سبقوه منذ أيام «هاري ترومان» لو أنهم بقوا على قيد الحياة». والآن، أصبح الأوروبيون يتداولون أسئلة لم تكن واردة من قبل، ومنها: هل ستعمل واشنطن على إيقاع الفوضى في الاقتصاد العالمي؟ وهل ستدافع عن أوروبا ضد سياسة التوسع الروسي؟ وفي مطلع الأسبوع الجاري، تحدث «جاي فيرهوفشتات»، وهو المسؤول البلجيكي الذي يشغل الآن منصب رئيس المفاوضين حول الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، إلى مجموعة من السياسيين في لندن حول نتائج زيارة قام بها مؤخراً إلى الولايات المتحدة، فقال «يمكنني أن أخبركم بأن كل الأوروبيين الذين قابلتهم هناك خرجوا باستنتاج وحيد يفيد بأن عدد أصدقاء الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق». وبات في حكم المؤكد أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يحظى بكثير من الأصدقاء داخل البيت الأبيض. ولقد فضّل ترامب الوقوف في صف الحشود المؤيدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو الذي ربط حملته الانتخابية بحركة التمرّد المتصاعدة التي يتبناها المتشككون بمستقبل الوحدة الأوروبية من الشعبويين والقوميين الكارهين للأجانب في بريطانيا. ولقد أشار «فيرهوفشتات» إلى الدور القوي لكبير مستشاري ترامب «ستيفن بانون»، وهو القومي الإثني الذي أقام علاقات عامة مع أجنحة أقصى اليمين الصاعدة في أوروبا. والآن، يعمل «بانون» بنشاط لا نظير له لتفتيت الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما يقوله «فيرهوفشتات»، وقال بشأنه «لقد بدأ الآن بإرسال أعوانه إلى باريس وبرلين من أجل التحضير لاستفتاءات مشابهة لاستفتاء الانسحاب البريطاني». وليس من المفاجأة في شيء أن نعلم بأن المزاج السائد في بعض الدوائر السياسية الأوروبية قد أصبح ضد «أميركا ترامب». ويمكنك أن تلاحظ القهقهة والتهكم الذي حدث الأربعاء الماضي، عندما ألقى مهندس «بريكسيت» وصديق ترامب المفضل نيجيل فانون كلمة في البرلمان الأوروبي هاجم من خلالها زملاءه من أعضاء البرلمان الأوروبي. ولوحظ أن صورة صغيرة لترامب كانت معلقة بدبوس على ياقة سترته عندما كان يتحدث. وقال فاراج، إن الانتقادات الأوروبية الموجهة إلى ترامب جاءت من «أعداء الأميركيين» و«أعداء الديمقراطية المتعصبين». وربما كان أولئك الذين استمعوا له يعيرون اهتماماً أكبر لعضو البرلمان البريطاني الآخر «سيب دانس» الذي كان يجلس وراء فاراج، وكان لسان حاله يقول: «إنه يكذب عليكم». و«دانس»، سياسي بارز من مدينة لندن ينتمي إلى حزب العمال، وهو الذي قال في تصريح أدلى به بعد انفضاض جلسة البرلمان تلك: «إن الغالبية العظمى من السياسيين تقف ضد القوميين والشعبويين الذين يتظاهرون بالوقوف في صف الشعوب التي تعاني نتائج السياسات الخاطئة، إلا أن جرعة الكراهية والرغبة في إحداث الشقاقات التي يتمسكون بها لا يمكنها إلا أن تخلق المزيد من الفقر والفاقة». وقبل وقت طويل، كان شبح ترامب يقف ضد وحدة أوروبا. وحول هذه النقطة، كتبت «كاثلين مكنمارا» الأستاذة في جامعة «جورج تاون» مقالاً في مجلة «العلاقات الدولية» جاء فيه: «بدلاً من أن يسعى لتمتين وحدة أوروبا، فإن شكوك ترامب حولها يمكنها أن تسهم في تقويضها عن طريق تأجيج الغضب الشعبوي ضد الأعداء الداخليين، وهم التكنوقراط الأوروبيون الذين لا وجوه لهم، إلى جانب النخب الوطنية البالية التي فقدت الارتباط بالمشاكل اليومية التي يعانيها معظم الأوروبيين». ويمكن لتعزيز العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أن يجبر الأوروبيين على الاتحاد ضمن مستوى معيّن، إلا أن مكنمارا ترى بأنه: «حتى لو تحقق ذلك فإن تأثيرات ذلك يمكن أن تتلاشى في غمرة المطالب الشعبوية بالتغيير السياسي بعد سنوات من التقشف تحت قيادة التكنوقراط». وفي واقع الحال، يمكن القول إن الشعبويين من اليمين المتطرف يواصلون مسيرتهم الناجحة في القارة الأوروبية. وسوف تكون فرنسا ميداناً لمعركتهم المقبلة عندما سينتخب الفرنسيون رئيسهم الجديد في شهر مايو المقبل. ويبدو منذ الآن أن القوى ذاتها التي أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستدعم مرشحة أقصى اليمين مارين لوبين بقوة. وبعد أن ساهمت تسريبات «ويكيليكس» في إفشال الحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون العام الماضي، بدأ الموقع الذي يبدو وكأنه أصبح واجهة دعائية لروسيا، بتسريب ألوف الوثائق المتعلقة بـ«فرانسوا فيّون»، وهو الخصم الانتخابي لمارين لوبين. وعلى كل حال، نحن نلاحظ بأن للكرملين علاقات قوية مع عدد من الأحزاب الشعبوية وسياسيي أقصى اليمين في فرنسا، وكلها احتفلت بفوز ترامب. وفي افتتاحية لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية المؤيدة للنخب السياسية في الاتحاد الأوروبي، دَعَت أوروبا إلى تحمل مسؤولياتها الأمنية، والسعي لإقناع «الأمميين» في واشنطن بأهمية الحفاظ على علاقات قوية بين الولايات المتحدة وأوروبا. إلا أنه على السياسيين الأوروبيين أن يعالجوا من جهتهم مشكلة الانفصال عن مجتمعاتهم التي أصابها الملل. وبناء على كل ما سبق، يمكن القول إن أمثال «توسك» و«فيرهوفشتات» (المدافعين عن وحدة أوروبا)، يواجهون صعوبات كثيرة، ويمكنهم أن يتلقوا بعض الدعم الأخلاقي من مؤسسة لها وزنها في أوروبا هي الفاتيكان التي أصدرت أول بياناتها الرسمية الأربعاء الماضي تنتقد من خلالها القرارات المثيرة للجدل التي صدرت عن الرئاسة الأميركية. وقال الكاردينال أنجيلو بيتشيني، وهو كبير المسؤولين في الفاتيكان في معرض إجابته عن سؤال لأحد الصحفيين: «بالتأكيد هناك مخاوف لأننا نحمل رسالة مختلفة مبنيّة على الانفتاح. ونحن بناة جسور، لا بناة جدران». إيثيان ثارور* *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»