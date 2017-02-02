نتنياهو وأساليب الدهاء

تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

منذ أسبوع وضع نتنياهو على رأسه تاج الحكمة وراح يتحدث عن ضرورة التعقل وعدم الاندفاع واتخاذ خطوات حماسية غير محسوبة في الضفة الغربية قد تحرج إدارة ترامب، غير أنه منذ أيام قليلة عاد إلى امتطاء جواد الاندفاع بإحالته مشروع شرعنة نهب الأراضي الفلسطينية الخاصة والمسمى «قانون التسوية» إلى الكنيست لإقراره.

إذا تساءلنا: هل هناك تناقض بين الموقفين؟ فإن الإجابة الناتجة عن فحص معتقداته الأساسية تجاه الضفة الغربية ومهارات الدهاء السياسي لديه تأتينا بالنفي. لقد ظهرت حالة الحكمة وهو يعمل على إقناع وزير التعليم في حكومته «نفتالى بينت»، زعيم «حزب البيت اليهودي» الممثل للمستوطنين بتأجيل مشروعه لضم مستوطنة «معاليه أدوميم» إلى السيادة الإسرائيلية لحين زيارته إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي واستطاع إقناعه عندما وعده بإزالة جميع العقبات القانونية التي تعترض عمليات الاستيطان.

الأسباب التي دعت نتنياهو إلى تجاهل هذه التحذيرات نوعان بعضها عميق وبعضها طارئ. في النوع العميق نعرف أن لدى نتنياهو منذ كتب كتابه «مكان تحت الشمس» في بداية التسعينيات، إيماناً أيديولوجياً راسخاً بأن الضفة الغربية جزء من الحلم الصهيوني لإقامة دولة يهودية. وقد أدى به هذا الاعتقاد إلى مهاجمة إسحق رابين، رئيس الوزراء في حينه، عندما أقدم على توقيع اتفاقية أوسلو وأطلق عبارته التي تنامت بين اليمينيين ككرة للثلج إلى أن أدت بشابٍّ متطرف إلى اغتيال رابين، وهي عبارة يقول فيها نتنياهو إن رابين يسلّم قلب أرض إسرائيل إلى أعدائها. كلنا نتذكر أن نتنياهو قد استخدم دهاءه السياسي عندما تولى الحكم بعد مقتل رابين في التسعينيات ليتجنب الضغوط الأميركية ويظهر كسياسي براجماتي مستعد للحلول الوسط من ناحية، بينما هو في حقيقة الأمر يطبق معتقداته الاستيطانية لابتلاع الضفة من ناحية أخرى، وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه مع إدارة أوباما منذ جاء للحكم مرة ثانية وحتى اليوم. وبالتالي فهو يستخدم دهاءه مع ترامب أيضاً ليظهر بمظهر الحكيم الذي لا يريد إحراج الرئيس الأميركي عندما يؤجل مشروع ضم «معاليه أدوميم»، وفي نفس الوقت يمرر مشرع قانون نهب الأراضي الفلسطينية الخاصة.

أما الأسباب من النوع الطارئ فأهمها أن نتنياهو يريد الحفاظ على سيطرته على معسكر اليمين باسترضاء المستوطنين ولا يريد إعطاء فرصة لبينت لكي يزايد عليه ويحتل مركز زعيم اليمين بدلاً عنه. لقد نجح نتنياهو لفترة طويلة في استخدام هذا الدهاء بالكر والفر لتحقيق أطماعه التوسعية وسيواصل تطبيقه.