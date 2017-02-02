معارك الأيام العشرة الأولى تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 بدأ أول أسبوع كامل لإدارة ترامب الجديدة في الحكم، بأزمة مع المكسيك، وانتهى بأزمة بشأن القيود المفروضة على منح تأشيرات للزائرين من رعايا سبع دول ذات أغلبية إسلامية. وفي الحالتين تعرضت أعمال الحكومة الأميركية لانتقادات شديدة، سواء داخل الولايات المتحدة أو في الدول الأجنبية، وذلك لسببين أساسيين هما: الأول، الطريقة التي عالجت بها الإدارة الموضوعين والتي افتقرت للكفاءة بشكل فادح. والثاني، أن جوهر الموضوعين، في حد ذاته، يثير قلقاً بالغاً بشأن علاقة الولايات المتحدة ببقية العالم. وفيما يتعلق بالمكسيك، كانت هناك ترتيبات لعقد لقاء في واشنطن بين الرئيس المكسيكي، «بيريا نييتو»، والرئيس ترامب في الحادي والثلاثين من يناير، لكن الذي حدث في الأيام التي سبقت موعد اللقاء، هو أن ترامب كتب تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قال فيها إن من بين النتائج التي سيتمخض عنها هذا اللقاء، مساهمة المكسيك في دفع تكاليف إنشاء جدار جديد يمتد بطول الحدود بين البلدين، وهو جدار كان ترامب قد جعل منه حجر زاوية في حملته الانتخابية. كان هذا بمثابة استفزاز صريح من جانب ترامب، ولم يكن مستغرباً أن يرد نييتو بالقول إن المكسيك لا يمكن أن تقبل أبداً بهذا الطلب «الفاحش». ورد ترامب على الرئيس المكسيكي بتصريح مضاد قال فيه إنه إذا ما كان هذا هو الرئيس المكسيكي، فربما يكون من الأفضل ألا يحضر للولايات المتحدة. العنصر الأكثر إثارة للقلق في هذا النزاع مع المكسيك، هو ذلك المتعلق بما يثيره هذا النزاع من مخاوف، بشأن احتمال فرض التعريفة الجمركية المقترحة بالنسبة للمكسيك على دول أخرى مثل الصين، وهي دولة بينها وبين الولايات المتحدة منازعات تجارية. وفي هذا السياق، جادلت كبريات الشركات الأميركية، بما في ذلك تلك التي تصدر نسبة كبيرة من البضائع والخدمات لدول آسيوية، بأن فرض مثل هذه التعريفة سيقود إلى حرب تجارية دولية، ستكون لها تداعيات كارثية على الأسواق الاقتصادية العالمية المختلفة. وفي يوم الجمعة الموافق 27 يناير، كان ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً يتعلق بالهجرة واللاجئين، فرض قيوداً مشددة على دخول الولايات المتحدة للزائرين من رعايا سبع دول ذات أغلبية مسلمة، تشمل إيران، والعراق، وسوريا، وليبيا، والصومال، والسودان واليمن. ووفقاً للأمر التنفيذي، فإن الأشخاص من رعايا هذه الدول لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً من تاريخ صدور الأمر، تمتد 120 يوماً بالنسبة لرعايا سوريا. ويذكر أن الأمر التنفيذي صدر من دون مشاورات مسبقة مع وزير الدفاع الأميركي الجديد الجنرال جيمس ماتيس، ووزير الأمن الداخلي الجنرال جون كيلي، وأجهزة إنفاذ القانون الحدودية الأميركية، والسفارات الأميركية في الشرق الأوسط.. مما سبب ارتباكاً واسع النطاق عبر الشرق الأوسط، وحالة من الفوضى في المطارات الأميركية. وثارت ضده احتجاجات ضمت العديد من القادة الديمقراطيين وجماعات حقوق الإنسان. وإلى ذلك لم يكن هناك في البداية نص معين حول ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء (الجرين كارد)، أو أصحاب الجنسية المزدوجة، سوف يندرجون ضمن المشمولين بهذا الأمر. لكن هذه المسألة جرى حلها لاحقاً وبعد تدخلات علنية من قبل القضاة الفيدراليين، ومجتمع رجال الأعمال الأميركيين، بالإضافة إلى المجالس التشريعية الأميركية. والانتقاد الأكثر اتساقاً لهذا الإجراء من جانب إدارة ترامب، تمثل في الحجة القائلة بأن الأوامر التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص، قد فرضت مصاعب غير إنسانية على هؤلاء الذين جرى التدقيق عليهم بالفعل، وحصلوا على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، وبأنها لن تفيد مطلقاً في منع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة، بل على العكس ستوفر حافزاً لـ«داعش» و«القاعدة»، لتجنيد أنصار جدد، من خلال إظهار الطبيعة «المعادية للإسلام» للسياسة الأميركية! وهذه النقطة جرى التركيز عليها من قبل السيناتور «جون ماكين»، والسيناتور «ليندسي جراهام»، وأيضاً من قبل الجنرال ماتيس والجنرال كيلي اللذين يتمتعان بخبرة واسعة في العمل مع الحلفاء في العالم الإسلامي. ودخلت الأزمة مرحلة جديدة يوم الاثنين 30 يناير، عندما أصدرت القائمة بأعمال وزير العدل «سالي ييتس» أمراً للمسؤولين في الوزارة، بعدم تنفيذ الأمر التنفيذي لترامب. وإثر ذلك قام ترامب بإقالتها من منصبها على الفور، واستبدالها بـ«دانا بينتي»، وهو مسؤول آخر في وزارة العدل وافق على تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس. وهكذا نرى أمامنا، وبعد 10 أيام فقط من عمر الإدارة الجديدة، بدايات معركة دستورية بين ترامب والعديد من منتقديه، وهي معركة ستترتب عليها، كما نعتقد، عواقب غير متوقعة، وربما بعيدة الأثر أيضاً.