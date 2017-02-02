الصحافة الدولية تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 دفء في علاقات أميركا وروسيا.. ووقع الصدمة يخيّم على كندا! إل باييس الصحيفة قالت إن الأمر التنفيذي المثير للجدل صدر من دون تفكير عميق في عواقبه وتبعاته، معتبرةً أن الأمر يتعلق بـ«أمر لا يهين ويسيء إلى ملايين الأشخاص عبر اعتبارهم أشخاصاً خطيرين ومشتبهاً في علاقتهم بالإرهاب فقط على أساس البلدان التي ينتمون إليها، ولكنه يمثل أيضاً انتهاكاً خطيراً للحقوق الدستورية للكثير من الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل قانوني». وتابعت تقول: «إن الاحتجاجات التي شهدتها مطارات عبر البلاد وشاركت فيها قطاعات مختلفة من الشعب الأميركي، تُظهر أن ترامب سيقابَل بمقاومة قوية من قبل مجتمع يَعتبر حقوقه وحرياتها مقدسة، وينظر لبلده باعتباره أمة مهاجرين»، مشددةً على أن تصنيف مجموعات من الناس على أنها مشبوهة على أساس العرق أو الدين أو الأصل يتنافى كلياً مع القيم الأميركية. كما تقول الصحيفة أيضاً، إنه من المهم أن هذا القرار أثار ردود فعل غاضبة على كل المستويات، داخلياً وخارجياً، على حد سواء. وفي هذا السياق، أشارت إلى التحذير الذي صدر عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن محاربة الإرهاب لا يمكنها أن تبرر الاشتباه العام في الأشخاص على أساس الانتماء الجغرافي أو الديني. كما اعتبرت أن رفض بعض الشركات والمؤسسات المالية الأميركية الكبرى لقرار ترامب يكتسي رمزية خاصة جداً، حيث حرص بعضها على المشاركة في الاحتجاجات في المطارات، بينما أعلنت أخرى عن اعتزامها توظيف آلاف اللاجئين. على أن المعارضة جاءت من داخل الحزب الجمهوري أيضاً، حيث عبّرت بعض الشخصيات القيادية فيه عن معارضتها للقرار. ثم ختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن «جعل أميركا عظيمة وأكثر أمناً يتنافى مع إغلاق الحدود وإذلال ملايين الأشخاص». ذا موسكو تايمز المحلل السياسي الروسي فلاديمير فرولوف كتب في صحيفة «ذا موسكو تايمز» الروسية عن بوادر عودة الدفء إلى العلاقات الأميركية- الروسية، راسماً ملامح تعاون محتمل بين واشنطن وموسكو حول عدد من الملفات، وفي مقدمتها محاربة إرهاب التنظيمات المتطرفة في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قال فرولوف: إن الرئيسين الأميركي والروسي أجريا أول مكالمة هاتفية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مكالمة كانت ودية بكل المقاييس، كما يقول، وكانت أكثر دفئاً من المكالمتين الهاتفيتين اللتين أجراهما ترامب خلال اليوم نفسه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. إذ حرص كلا الزعيمين الأوروبيين على تذكير ترامب بالأهمية الكبرى لحلف «الناتو» في الأمن على جانبي الأطلسي، والشروط الحالية لرفع العقوبات عن روسيا (تطبيق روسيا لاتفاقية مينسك)، والحاجة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. بل إن ميركل اضطرت لتقديم دروس لترامب بخصوص واجبات الولايات المتحدة بمقتضى اتفاقيات جنيف لاستقبال اللاجئين الفارين من الحرب، كما يقول. وفي المقابل، يتابع الكاتب، خلت محادثة بوتين مع ترامب من أي دروس، مثلما أكد الكريملن، حيث ركزت على محاربة الإرهاب الدولي، باعتبارها أجندة مشتركة لشراكة مقبلة بين روسيا والولايات المتحدة. كما رحّب الكريملن أيضاً بالتحول الكبير في الأولويات الأميركية؛ إذ اختارت إدارة ترامب إيلاء الأولوية الآن لما تسميه «الإرهاب الإسلامي الراديكالي» باعتباره التهديدَ الرئيسي للأمن الوطني الأميركي، واضعةً بذلك روسيا في المرتبة الثانية أو الثالثة. وكل هذا، يقول فرولوف، يتناغم مع أهداف الكريملن بخصوص إنهاء العزلة الدولية المفروضة على روسيا على خلفية الموضوع الأوكراني، وإعادة تموضع روسيا باعتبارها لاعباً دولياً رئيسياً، مضيفاً أن تركيز ترامب على القضاء على «داعش» يحقق أيضاً تطلع موسكو لائتلاف دولي تقوده الولايات المتحدة وروسيا ضد الإرهاب، مثلما اقترح بوتين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم لمتحدة في سبتمبر 2015. ذا تورونتو ستار صحيفة «تورونتو ستار» الكندية قالت، ضمن افتتاحية عددها ليوم الأربعاء، إن كندا ما زالت تعيش على وقع الصدمة عقب مذبحة مسجد مدينة كيبيك الكندية التي ارتكبها شاب كندي أبيض يوم أحد وقُتل فيها ستة أشخاص، بينما أصيب ثمانية آخرون، معتبرةً أن العزاء هو مظاهر التضامن القوي التي أبداها الكنديون من مختلف الشرائح مع مواطنيهم المسلمين. ولكن الصحيفة اعتبرت أن ما يثلج الصدر أكثر هو أن الزعماء السياسيين ووسائل الإعلام في إقليم كيبيك الكندي بدأوا أخيراً يمارسون نقداً ذاتياً، وأخذوا يعترفون صراحة بدورهم في خلق جو من الشك والارتياب والعداء تجاه المسلمين. وفي هذا السياق، اعتبرت أن عقداً من النقاشات السامة حول التهديدات المفترضة للقيم الكيبيكية، وحول الحجاب والنقاب، و«الاحتواء العقلاني»، تركت تأثيرها على العقول والنفوس، مضيفةً أنه لئن كان لا أحد يعرف بالضبط لماذا قام مطلق النار بما قام به، فإن «الخطاب السام» خلق من دون شك جواً تستطيع فيه الكراهية الازدهار، ويستطيع فيه المتطرفون إيجاد تبرير لمشاعرهم. واللافت أنه لوقت طويل جداً، تقول الصحيفة، كان سياسيو ومعلقو كيبيك يتخذون موقفاً دفاعياً كلما أشار أحد (وخاصة من الخارج) إلى الإسلاموفوبيا التي اجتاحت الخطاب السياسي في الإقليم. وكانت أي إشارة إلى أن الإقليم لديه مشكلة تقابل بكثير من الحساسية وتُعتبر في أعينهم نوعاً من «التعريض بكيبيك». ولكن «مذبحة المسجد تمثل نقطة تحول، لحظة القيام بوقفة تأمل ومحاسبة مع الذات تأخرت كثيراً». وفي ختام افتتاحيتها، اعتبرت الصحيفة أن أول خطوة هي الاعتراف بالمشكلة وقبول المسؤولية من أجل إيجاد حلول، مضيفة أنه من المحزن أن الأمر تطلب إطلاق نار جماعياً من أجل بدء هذا النقاش، وأنه لن يكون من السهل التخلص من تأثير سنوات طويلة من الخطاب العام المؤجج. غير أنها أكدت في المقابل على أن عدم مواصلة هذا الجهد لن يمثل فرصة ضائعة فحسب، وإنما خيانة أيضاً لضحايا مذبحة الأحد. إعداد: محمد وقيف