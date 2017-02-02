زوايا باريسية.. تجارب ورؤى عربية! تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 هجرة عرب العقود الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لم تكن هجرة نهضوية، كما كانت هجرة الأجيال التي سبقتهم، وإن رآها بعضهم تنويرية، وبعضهم الآخر اقتصادية، وبعضهم الثالث قسرية (سياسية).. لكنها في جميع الأحوال تجربة تستحق أن تروى ممن خاضوها وعاشوا على تماس مع «مدينة الأنوار»، في حضنها أو على هامشها.. وذلك ما حاول تحقيقه كتاب «باريس كما يراها العرب»، الذي نعرضه بإيجاز هنا. يقع الكتاب في 272 صفحة، وينطوي على 13 نصاً لمثقفين وإعلاميين عرباً عاشوا ويعيشون في باريس، من مختلف الأعمار والجنسيات والانتماءات الفكرية والسياسية، ويحتفظون بتجارب عديدة في المدينة وحولها، كشهادات متصلة بالعقود الأربعة الأخيرة. وتندرج هذه الشهادات في سياق عربي متقطع، أسهم فيه مثقفون وكتاب ومفكرون، مثل الطهطاوي والأفغاني وعبده وطه حسين وتوفيق الحكيم ونزار قباني ومحمود درويش وغادة السمان.. وغيرهم. ولعلّ تنوع التجارب والنصوص داخل الكتاب يفيد في رسم الوجوه المختلفة لباريس ومصائر عربها. في كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، والذي ألفه خلال رحلته كمبعوث من محمد علي باشا على رأس البعثة الطلابية المصرية في فرنسا، رسم رفاعة رافع الطهطاوي صورة لباريس في حينها، تضمنت معلومات تاريخية وجغرافية وسياسية واجتماعية في غاية الدقة والأهمية، وكان يشيد بما يعجبه وينتقد ما لا يعجبه، ويعقد المقارنات بين أحوال فرنسا وأحوال مصر التي ينبغي إصلاحها. لكن هذه الصيغة الطهطاوية لم تكن واردة اليوم بالنسبة لكتاب ومفكرين عرب يعيشون في فرنسا وينظرون إلى حالها الراهن وحال العالم العربي الراهن أيضاً، والعلاقة بين الحالين، من زاوية مغايرة لنظرة الطهطاوي الذي كان قادراً على القول «نحن» و«هم»، كما كان يملك شعوراً بالفخر جعله يخلص إلى استنتاجاته دون خوف أو توجس. وهكذا فقد قام كتاب «باريس كما يراها العرب» على صيغة أخرى مفتوحة ومرنة، تطلبت أن يترجم كل مشارك تجربته الخاصة في عاصمة الفرنسيين، ثم الخروج من حصيلة التجارب المتعددة بخلاصات تفيد في قياس رؤية العرب الراهنة للعاصمة الفرنسية، رؤية يمكن أن تكون شاهداً عصرياً على هذه المدينة، وعلى حال العرب وعلاقتهم بها، كما انعكس من قبل حال المسلمين وعلاقتهم بها في كتاب الطهطاوي. لذلك فالكتاب الحالي يمثل إضافة في سياق العلاقة التاريخية بين العرب والفرنسيين، كما أنه نص تعددي قد يتيح إمكانية قياس موقع باريس في مخيال وتفكير العرب، ومن ثم فهو نص مفيد للطرفين. يتناول كتاب «باريس كما يراها العرب» محطات مختلفة ومشاهدات حرة مختلفة وغير مقيدة للمساهمين فيه، انطلاقاً من علاقاتهم بباريس وتجاربهم الباريسية، متطرقين لخبراتهم الشخصية فيها، والدواعي التي دعتهم للاستقرار هناك، وكيف أثرت على شخصية الوافد المقيم وغرضه من العيش والإقامة أصلاً. أو بصيغة أخرى: لماذا يأتي العربي المعاصر إلى باريس؟ ولماذا يستقر فيها؟ وكيف يرى أوجه الحياة فيها؟ وهل شعر بالاندماج فيها أم أحس بأنها تلفظه كوافد غريب؟ ولئن جمع بين نصوص الكِتَاب كونها لكتّاب عرب، تشابهت ظروفهم في بلد المنشأ وفي بلد الهجرة، فإنها تفاوتت في موضوعات اهتمامها ودرجات تركيزها على مجال بعينه، فقد يعطي أحدها حيزاً معتبراً للهوية العمرانية، بينما يركز آخر على المفردات الثقافية للمطبخ، أو على الحياة الفكرية والثقافية النظرية، أو يهتم بيوميات العيش كما يكابدها الباريسيون، الأصلاء والدخلاء معاً! بهذا المعنى فإن فصول الكتاب هي نصوص حرة غير مقيدة، لكنها عينة ممثلة لحال نخبة عربية تعيش في المهجر الباريسي خلال الفترة بين مطلع الربع الأخير من الألفية الثانية ومتم العقد الأول من الألفية الثالثة. وإلى ذلك يضم الكتاب مختصرات شغلت أكثر من 50 صفحة لكل ما كتب عربياً عن باريس، منذ الطهطاوي وحتى اليوم، ولهذا ربما كان جلول محقاً حين صنف الكتاب الحالي في باب الشهادة الشخصية، والتي يشكل حاصل جمعها شهادة عربية بأصوات متعددة ومتنوعة، في نصوص يجتمع فيها الشعر والرواية والتاريخ والرحلة، وهو بذلك يشير إلى تفاوت في النصوص مرده إلى التفاوت في التجربة والرؤية وبلد المنشأ.. وهو تفاوت حميد يحيل على الثراء والتنوع والحركية، وأهم من هذا أنه تفاوت يعكس زوايا عديدة لباريس، المدينة التي يصعب كشف سائر خفاياها وخباياها، ليس بالنسبة للعرب فقط أو الأجانب عليها عموماً، ولكن أيضاً بالنسبة للجزء الأكبر من أبنائها الفرنسيين أنفسهم. محمد ولد المنى الكتاب: باريس كما يراها العرب المؤلفون: جماعة الناشر: دار الفارابي تاريخ النشر: 2016