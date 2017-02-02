القوات المسلحة.. صمام أمان الإمارات تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة لتشهد ما تعيشه حالياً من تطور متنامٍ في مختلف المجالات، لولا إرادة البناء والسعي الحثيث نحو الإنجاز والسهر على مصلحة الوطن والمواطن التي تتحلى بها القيادة الرشيدة لهذا البلد، وهي صفات إيجابية تسعى قيادتنا الرشيدة إلى جعلها جزءاً أصيلاً من الشخصية الإماراتية، حفاظاً على الروح الوطنية التي تعتبر المعيار الأول للانتماء إلى الوطن والتضحية من أجل حماية مصالحه وقيمه الإيجابية، وإذا كان التعليم والتنشئة الاجتماعية يعتبران من أهم الركائز التي يتم من خلالها غرس وتنمية حب الوطن، فإن الخدمة العسكرية تعتبر تاجاً يكلل رأس كل الشباب المنخرطين فيها، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال احتفال القوات المسلحة بتخريج الدورة الـ41 من المرشحين الضباط، في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين الاثنين الماضي، حيث خاطب سموه الشباب الخريجين قائلاً: «اليوم بدأت مسيرتكم وانتقالكم إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد واكتساب الخبرة والإبداع في ميادين الشرف والتدريب... ونحن نعول عليكم أيها الشباب أبنائي الخريجين كجنود وضباط مرشحين ستلتحقون بصفوف قواتكم المسلحة الباسلة.. وبخبرتكم وإخلاصكم وتفانيكم في خدمة وطنكم وتطوير قواتكم المسلحة ستصلون بإذن الله تعالى إلى مناصب رفيعة تتقلدون فيها القيادة وإدارة قواتكم المسلحة بمختلف أفرعها». تخرج الدفعة الجديدة من الضباط بكلية زايد العسكرية، وإن كان تقليداً سنوياً، فإنه يحمل دلالة كبيرة لكل أبناء الوطن، ليس فقط لكونه يقدم للإمارات جيلاً جديداً من أبنائها المخلصين للدفاع عنها، وإنما أيضاً لارتباط تلك الكلية بالقائد والوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعكس حرصه منذ بواكير السنوات الأولى للاتحاد على تأسيس جيش قوي قادر على رفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة في كل أرجائها، ذائداً عن حياضها ومرابطاً على ثغورها. الرسالة النبيلة للقوات المسلحة الإماراتية التي قدمت العديد من الشهداء نصرة للحق ودفاعاً عن المظلوم، واستجابة لنداء المحتاج والوقوف في وجه المعتدي، شكلت مصدر اعتزاز وفخر لكل بيت إماراتي، كما ستخلد أسماء الشهداء على مر العصور، وهو دور استحضره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلاله حفل التخرج ومعه بعض أصحاب السمو الشيوخ، وأصحاب المعالي وعدد من الشخصيات العسكرية، ثم خاطب الخريجين قائلاً: «كونوا أسوداً في الميدان متفوقين لا منتصرين وحسب، لأن النصر باقٍ مدى الحياة فيما التفوق يبقى للأبد.. أريدكم أن تميزوا بين قوة الإرادة وإرادة القوة، تتمسكون بالأولى، وترفضون الثانية لأنكم تنتمون إلى دولة التسامح والسلام والمحبة، وتعيشون في دولة المؤسسات، لا دولة الأفراد، وعليكم الدفاع عن بلدكم وقيمكم ومكتسباتكم الوطنية والقيم الإنسانية النبيلة، حين يدعوكم الواجب الوطني والقومي إلى ذلك». إن كل مناسبة وكل حدث وطني تتجلى من خلالهما روح التلاحم والانسجام بين القيادة والشعب، ما يبرهن على أن الوفاء والإخلاص والتضحية قيم راسخة لدى شعب الإمارات، وتتعزز يوماً بعد يوم. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية