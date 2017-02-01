الإمارات وبناء شراكات عربية في مجال الفضاء تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2017 في الوقت الذي تسعى فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن رؤيتها التنموية المستقبلية الطموحة إلى الانخراط في مجال علوم الفضاء، ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال، من أجل تنفيذ مشروعها الخاص بإرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر في عام 2021، وهو العام الذي يصادف الذكرى الخمسين لقيام دولة الاتحاد، فإنها تعمل على بناء شراكات مهمة مع العديد من الدول العربية الشقيقة في هذا الشأن، لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكوادر العربية في هذا المجال، وهذا ما أشار إليه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول من أمس (الثلاثاء) لدى استقبال نخبة من علماء ومديري مراكز الفضاء في عدد من الدول الشقيقة المشاركين في أعمال مؤتمر الفضاء العالمي، حيث دعا سموه صناع القرار والجهات المعنية في الوطن العربي إلى تفعيل التنسيق والتعاون وبناء شراكات عربية في مجال علوم الفضاء والعمل بشكل جماعي لتحقيق المآرب والأهداف القومية في التقدم واللحاق بركب الدول المتقدمة، ومن ثم الدخول في التنافسية بجدارة وكفاءة عالية. ولا شك في أن هذه الدعوة، إنما تعكس وعياً عميقاً بضرورة المشاركة العربية الفاعلة في مسيرة التقدم الإنساني، وبخاصة في مجال الفضاء وتجاوز مرحلة تلقي التكنولوجيا في عالمنا العربي، إلى مرحلة صناعة هذه التكنولوجيا وتوطينها في الدول العربية. كما تعبر هذه الدعوة في الوقت ذاته عن حرص الإمارات على التعاون مع الدول العربية الشقيقة في هذا المجال، وإتاحة المجال أمامها لاستكشاف الفضاء والمشاركة الفاعلة في هذا المجال الحيوي، وذلك من خلال الاستفادة من الكفاءات البشرية وتوظيفها بشكل فاعل من أجل تطوير برامج الفضاء الإماراتية والعربية التي تخدم خطط التنمية في الوطن العربي، خصوصاً أن قطاع علوم الفضاء، بات يشكل عنصراً مهماً وفاعلاً في مسيرة التنمية على مختلف الصعد، ولهذا شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «أهمية تسخير العقول والخبرات العربية مجتمعة والتفاهم والتحاور في ما بينها للنهوض بقطاع الفضاء وعلومه إلى مستويات متقدمة تبعث في نفس أي فرد أو مواطن عربي الأمل والثقة بمقدراتنا وإمكاناتنا وحضارتنا العريقة». إن استضافة الإمارات لمؤتمر الفضاء العالمي، الذي أنهى أعماله أمس (الأربعاء)، بعد مناقشة جملة من الموضوعات المهمة في مجال استكشاف الفضاء، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الفضاء من مختلف أنحاء العالم و90 متحدثاً وصانع قرار، من المجتمع الفضائي العالمي، إنما تؤكد قدرة الإمارات على تنظيم الفعاليات الكبرى من ناحية، وتعكس الثقة الدولية المتزايدة في مشروعها الطموح لاستكشاف الفضاء من ناحية ثانية، نتيجة لما حققته من خطوات نوعية في هذا المجال، منذ إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في يوليو من عام 2014، إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية. وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن متوسط نسبة النمو في استثمارات قطاع الفضاء في الدولة تبلغ نحو 10٪ سنوياً، وهو ما يفوق المعدل العالمي البالغ 8٪ سنوياً. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية